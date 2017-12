Weihnachtsmarkt vor Gericht

Achimer Grillbetreiber darf keinen Stand auf Fest betreiben / Urteil gibt Uga Recht

+ Auf dem Achimer Weihnachtsmarkt geht es bald rund. Aber vor Beginn des Festes fliegen erstmal die Fetzen. - Foto: Archiv

achim - Von Michael Mix. Der um den Achimer Weihnachtsmarkt entbrannte Streit hat jetzt Beteiligte vors örtliche Gericht gebracht. Andreas Weber, der den „Achimer Mühlengrill“ betreibt, wollte in einem Zivilgerichtsverfahren die Teilnahme seines Unternehmens an dem Fest, das am Freitag beginnt, durchsetzen. Doch die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) als Veranstalter ist dazu laut dem gestern gefällten Urteil am Amtsgericht Achim nicht verpflichtet.