Wegen Totschlags angeklagter Mann freigesprochen

Tat liegt mehr als 15 Jahre zurück

Achim - Von Wiebke Bruns. Chancenlos war das Landgericht Verden bei dem Versuch, eine mehr als 15 Jahre zurückliegende Tat in Kirgisistan aufzuklären. Weil der 36 Jahre alte Angeklagte zum Tatzeitpunkt in Achim lebte, fand die Verhandlung in Verden statt. Donnerstag wurde der wegen anderer Delikte in Haft sitzende deutsche Staatsbürger vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen hatte zuvor auch die Staatsanwaltschaft Verden Freispruch beantragt.