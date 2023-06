Wegen Streitigkeiten im Vorstand: Tierschutzverein „Lost & Found Animals“ aufgelöst

„In jedem Ende liegt ein neuer Anfang“, sagt Sabine Puvogel. Nach dem Aus von „Lost & Found Animals“ gründet sie einen neuen Verein: die Tiertafel Achim. © BARTZ

Achim – Hinter den Kulissen hatte es immer häufiger gekracht – nun hat Sabine Puvogel, Vorsitzende des vor zwei Jahren gegründeten Vereins „Lost & Found Animals“, die Konsequenzen aus den Streitigkeiten gezogen.

In einer kürzlich anberaumten Versammlung haben sie und die beiden weiteren anwesenden Mitglieder in kleiner Runde das Aus des Vereins beschlossen. Als Grund nennt Puvogel auf Nachfrage „persönliche Differenzen“: „Die vergangenen acht Wochen waren sehr aufreibend, und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, warum es am Ende so ausgeartet ist.“

Sie sei dabei zu dem Schluss gekommen, dass es innerhalb des Vorstands unterschiedliche Vorstellungen darüber gegeben habe, was Tierschutz ausmacht: „Es war zwar allen gleichermaßen wichtig, zum Beispiel Kaninchen aus schlechter Haltung zu befreien – aber damit allein sind die Tiere meiner Meinung nach nicht gerettet. An diesem Punkt fängt unsere Arbeit erst richtig an. Ich hatte immer häufiger das Gefühl, damit alleingelassen zu werden.“

Gemeinsam mit Schwägerin Jacqueline Puvogel möchte sie die Tierschutzarbeit fortsetzen: „Ich habe die Tiertafel vor vier Jahren aufgebaut – ich werde sie nun nicht einfach einstampfen“, verspricht sie. Der neue Vereinsname „Tiertafel Achim“ soll dabei sinnbildlich für die neue Ausrichtung stehen.

Sabine Puvogel möchte die derzeit etwa 40 Kunden der bestehenden Tiertafel nicht im Stich lassen und rechnet sogar damit, dass aufgrund der Inflation in Zukunft deutlich mehr Tierhalter auf Unterstützung angewiesen sein werden. Denn wenn das Geld am Ende des Monats knapp wird, stünden immer mehr Menschen vor der schwierigen Frage: Kaufe ich mir eine Packung Toastbrot oder doch lieber Hundefutter?

Die Achimer Tiertafel übernimmt das Lager von „Lost & Found Animals“ und kann deshalb sofort mit den ersten Ausgabeterminen starten: in Achim bereits heute, 16 bis 18 Uhr, und künftig jeden zweiten Freitag im Monat in den Vereinsräumen, Zum Achimer Bahnhof 29. Zusätzlich hält die mobile Ausgabe an folgenden Stellen: für den Bereich Ottersberg / Oyten erstmals am 16. Juni und ab dann jeden dritten Freitag im Monat um 16 Uhr auf dem Netto-Parkplatz, Am Damm 8f in Ottersberg, und gegen 17.30 Uhr bei Blocks Huus, Feldstraße 4, in Oyten-Bassen. Kunden im Südkreis kommen jeden vierten Freitag im Monat um 16 Uhr zum Edeka-Parkplatz, Große Straße 37 in Dörverden, oder gegen 17.30 Uhr zum Rewe-Parkplatz an der Bremer Straße in Verden. Erste Ausgabe dort ist am 23. Juni.

Tiertafel-Berechtigte sind ausschließlich Personen, die staatliche Unterstützung erhalten und dies mit einem Leistungsbescheid nachweisen. Die Kostenbeteiligung der Kunden liegt bei zwei Euro pro Katze und vier Euro pro Hund. Wer das Angebot nutzen möchte, kommt zu eine der Ausgabestellen oder meldet sich telefonisch (0170 / 4877232) oder per E-Mail (sabine.pvgl@gmail.com) bei Sabine Puvogel. Bei ihr können sich auch Interessierte melden, die die Arbeit des Vereins ehrenamtlich unterstützen möchten oder für zwölf Euro pro Jahr Fördermitglied werden wollen.

Um den steigenden Bedarf decken zu können, ist die Tiertafel weiterhin auf Spenden angewiesen: auf Futter und Tierzubehör genauso wie auf finanzielle Spenden auf das Konto, das in Kürze eingerichtet werden soll. „Besonders knapp ist unser Vorrat an Nass- und Trockenfutter für Katzen. Aber auch Kratzbäume und Flohmittel werden gebraucht“, erklärt Puvogel, die das Angebot des Vereins in Kürze ausbauen möchte: „Mir liegt die präventive Kinder- und Jugendarbeit sehr am Herzen. Ich möchte das ,Grüne Klassenzimmer‘ und Projekte im Rahmen des Ferienspaßprogramms der Stadt Achim anbieten. Zusätzlich kann ich mir Arbeitsgruppen an Schulen sehr gut vorstellen.“

Wer die Arbeit des Vereins mit Futtermittelspenden unterstützen möchte, kann dafür auch die dafür aufgestellte Futterbox vor dem Privathaus von Sabine Puvogel, Dessauer Straße 5, in Achim nutzen. „Wir nehmen auch bereits geöffnetes Trockenfutter an“, erklärt die Tierschützerin, die sich auf den Neustart freut: „In jedem Ende liegt ein neuer Anfang!“

Derzeit liege die Vereinssatzung noch beim Finanzamt, das diese aber bereits vorgeprüft habe. „Wir haben die vorläufige Gemeinnützigkeit bestätigt bekommen. Und es ist wichtig, auch Spendenbescheinigungen ausstellen zu können“, erklärt Puvogel, die schweren Herzens die Tiernotrettung aufgeben wird.

Sie werde stattdessen an die zuständigen Stellen verweisen: zum Beispiel an das Tierheim in Verden und das Veterinäramt. Außerdem vermittele sie bei Nachfragen den Kontakt zum Tierschutzverein Arche Oyten, zur Wildtierpflegestelle in Verden, zum Bremer Taubenhaus, zum Projekt Wildvogelstation Teufelsmoor und zur Igelpflege Rotenburg. „Ich werde weiterhin nicht wegschauen, wenn meine Hilfe gebraucht wird. Ich möchte jeden dazu ermutigen, selbst im Sinne der Tiere zu handeln.“