Wegen Blitzer abgebremst: Kleintransporter überschlägt sich auf A27

Achim - Wegen eines Blitzers auf der A27 hat ein Fahrer seinen Kleintransporter am Samstagmittag dermaßen stark abgebremst, dass er anschließend ins Schleudern geriet und sich überschlug.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Kleintransporter am Samstagmittag auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, als er plötzlich den mobilen Blitzer bemerkte. Er bremste daraufhin so stark ab, dass er die Kontrolle über den Wagen verlor, ins Schleudern geriet und gegen die linke Leitplanke stieß. Durch den Aufprall wurde der Transporter zurückgeworfen, überschlug sich und kam letztendlich auf der Fahrzeugseite liegend zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer können den Wagen durch die zerstörte Frontscheibe verlassen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Die Polizei merkt an, dass die Einsatzkräfte aufgrund einer „vorbildlich“ gebildeten Rettungsgasse zügig um Unfallort eintreffen konnten. Für Ärger sorgten jedoch diverse Gaffer, die den Unfall mit ihrem Mobiltelefon aufnahmen. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel fotografiert sie im Gegenzug und haben diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

