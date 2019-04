Wechsel bei den Kriminal-Ermittlern der Polizei

Achim – Marcus Neumann ist seit Anfang des Monats neuer Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes beim Polizeikommissariat Achim. 25 Ermittler bearbeiten dort in fünf verschiedenen Arbeitsfeldern Delikte von Körperverletzungen und Diebstählen über Betrug bis zu Verkehrsstraftaten.

Neumann absolvierte seine Ausbildung zum Kriminalbeamten in Berlin und verfolgte neun Jahre Straftaten aus dem Bereich der „organisierten Kriminalität“ beim Landeskriminalamt Berlin. 2003 kehrte er in seine Heimat Niedersachsen zurück.

In fast 30 Jahren als Polizeibeamter habe Neumann viele Bereiche der Polizeiarbeit kennengelernt, wie Pressesprecherin Imke Burhop mitteilt. So sei er in Niedersachsen zunächst in der Ermittlungsarbeit tätig gewesen, bevor er einige Jahre in den Einsatzbereich mit Aufgaben im Streifendienst wechselte und zuletzt als Sachbearbeiter Verkehr tätig war. „Ich freue mich über die Rückkehr zu meinen Wurzeln als Ermittler und auf die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern“, so Neumann.

Der 50-Jährige ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in Oyten. Marcus Neumann löst die bisherige Leiterin der Einheit, Helga Stilke, ab. Nach mehr als fünf Jahren ging sie nach Weyhe, um den dortigen Kriminal- und Ermittlungsdienst zu leiten.