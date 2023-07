Wasserturm mit Restaurant oben drin

Von: Michael Mix

Wassertürme stehen vor allem in Süddeutschland. © frenger

Achim – Mit weitem Blick auf die Elbmündung, die Nordsee, die Stadt und das Hinterland speisen – das soll bald in Cuxhaven möglich sein. Ein Schweizer Ehepaar will dort im historischen Wasserturm ein Restaurant in luftiger Höhe eröffnen. So etwas in der Art könnte es doch auch in Achim geben, regt Hans Baum an.

„Der Trinkwasserverband Verden will und muss ja das Wasserwerk am Wittkoppenberg ersetzen. Das könnte er auch mit einem Hochbehälter, also einer anderen Versorgungstechnik, machen“, äußert der Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion und örtliche Parteichef im Gespräch mit dieser Zeitung.

Baum schlägt vor, auf einem der Grundstücke des Verbands im Industriegebiet Achim-Ost einen Wasserturm zu errichten. Solch ein Bauwerk, das in Süddeutschland weit verbreitet sei, stelle nicht nur einen Hingucker dar, sondern erhöhe im Vergleich zur herkömmlichen, bodennahen Technik auch die Versorgungssicherheit.

„Damit wäre die Netzstabilität besser“, sagt Baum. „Wenn Wasser in die Höhe gepumpt wird, kann dieses gespeichert werden und ist damit sicherer verfügbar, unabhängig von Stromunterbrechungen“, erklärt er.

Zwei oder drei dieser Störfälle habe es im vergangenen Jahr im Werk am Achimer Wittkoppenberg gegeben. Dann fahre zwar das Notstromaggregat hoch, „aber das dauert immer paar Minuten“, weiß der frühere Geschäftsführer von Unternehmen aus der Messtechnik-Branche. Zu derlei Ausfällen komme es bei einem Turmspeicher nicht.

Und solch ein Bau biete noch einen weiteren Vorteil. Mit dem Hochbehälter werde neben der Bereithaltung einer temporär ausreichenden Wassermenge auch für einen genügenden und gleichmäßigen Druck im angeschlossenen Wassernetz gesorgt.

Einst gab es sie sogar für die Fortbewegung. „Früher hatte man kleine Wassertürme entlang von Bahnstrecken, um die Dampflokomotiven schnell befüllen zu können“, erinnert sich Baum.

Aber was kostet denn ein Höhenbauwerk, das die Aufgabe hätte, die Trinkwasserversorgung von Achim, des Nordkreises und auch teilweise von Bremen sicherzustellen? Der FDP-Ratsherr zuckt mit den Schultern.

„Die Rentabilität eines Wasserturms könnte aber durch einen Gastronomiebetrieb erhöht werden“, wirft er ein. Der Aussicht wegen müsste das von ihm angedachte Restaurant über die Baumwipfel hinausragen, dementsprechend wäre das Gebäude „30 bis 50 Meter“ hoch zu bauen.

Den Gästen böte sich von da oben ein fantastischer Ausblick. „Man könnte den Golfplatz, Bremen, die nahe norddeutsche Tiefebene und vermutlich auch die Weser sehen“, beschreibt Baum das zu erwartende Szenario.

Diese Aussichten, das sehr besondere Ambiente, gepaart mit hervorragender gastronomischer Qualität, lockten dann voraussichtlich weithin Gäste an. „Ich denke an ein Restaurant, das überregional zum Anziehungspunkt wird“, erläutert der 71-jährige Geschäftsmann. Zumal eine solche Gastronomieadresse bestens über die „Autobahn-Anschlussstellen ganz in der Nähe“ zu erreichen wäre.

Achim biete zwar auch jetzt schon „zwei, drei Lokale, in denen man gut essen kann“, aber da sei noch Luft nach oben. „Wenn man Geschäftspartner mehrere Tage zu Besuch hat, dann sind die Restaurantangebote vor Ort schnell erschöpft“, sagt Baum.

Natürlich wisse er, dass es wahrscheinlich eine Menge Einwände gegen das Projekt geben werde. Womöglich sei solch ein Bau in einem Trinkwasserschutzgebiet nicht erlaubt, und es müssten ja auch die nötigen Zufahrten zum Gastroturm geschaffen werden. Und nicht zuletzt spielten dabei die Kosten eine Rolle. „Aber über all das kann man ja gerne diskutieren, dazu dient mein Vorschlag ja“, betont Hans Baum.

Der Trinkwasserverband hat die Kosten für ein neues Wasserwerk in flacher Bauweise zuletzt mit rund 20 Millionen Euro veranschlagt. Man befinde sich derzeit in der „Vorplanung“, hatte Geschäftsführer Stefan Hamann im April verlauten lassen und hinzugefügt: „Der Neubau soll möglichst auf eigenen Flächen im Industriegebiet Achim-Ost entstehen.“

Eine Stellungnahme zu Baums Idee war auf Nachfrage von Hamann am Donnerstag nicht zu erhalten. Ob demnächst über einen Wasserturm mit Restaurant, dessen Kosten und Machbarkeit diskutiert wird, bleibt abzuwarten.