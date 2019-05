Wasser von oben und von unten im Ölhafen

Austauschwoche am Gamma endet mit regennasser Regatta

+ Unter Aufsicht von Französischlehrerin Gabriele Silber (rechts) und mit Unterstützung durch Schüler der Ruder AG unter Leitung von Sportlehrer Gerrit Behm (links mit Mütze), lieferten sich Gäste und Gastgeber heiße Duelle in den Kanadiern. Foto: schmidt

Achim – Die „Drapeau Français“ am Hauptgebäude des Gymnasiums am Markt (Gamma) verrät es deutlich: Französische Austauschschüler sind zu Gast. Im März waren 15 deutsche Achtklässler bei Gastfamilien in Neuilly bei Paris, nun absolvierten die französischen Austauschschüler ihren Gegenbesuch. Seit vergangenen Mittwoch wurden zahlreiche Aktivitäten unternommen: eine Stadtbesichtigung in Hamburg mit Barkassenfahrt im Hafen und Einkaufsbummel, Besuch der Bremer City mit Rathausrundgang, Dom-Erlebnistour und Führung im Mercedes-Werk. Auch gemeinsamer Unterricht war ein obligatorischer Programmpunkt: „Wir haben eigene Strophen zu deutschen und französischen Popsongs hinzugetextet, die wir heute Abend gemeinsam singen werden“, beschreibt Fachlehrerin Gabriele Silber den Unterrichtsinhalt. Die Schüler freuen sich über das willkommene Kontrastprogramm. „Mir hat gefallen, dass wir Familien und Kultur in Frankreich besser kennengelernt haben“, resümiert Niels Schulte. Schülerkollegin Leni Stubbe war beeindruckt vom mondänen Paris: „Der Eiffelturm bietet eine unglaubliche Aussicht und die Gastschule ist luxuriös ausgestattet und wirkt so aufgeräumt.“ Dass Wasser an der Weserstadt eine besondere Rolle spielt, lernten die Gäste bei einer Kanu-Regatta am Dienstagvormittag. Mit Unterstützung durch die geübten Schülerinnen und Schüler der Ruder-AG lieferten sich die 13- bis 14-Jährigen bei Schauerwetter eine Wettfahrt im Ölhafen in deutsch-französischer Besetzung. Heute Abend folgt eine Abschiedsfeier mit Grillen – und eben Singen – bevor die Delegation am Donnerstag die Heimreise antritt. Gabriele Silber zieht eine positive Bilanz: „Die Schülerinnen und Schüler haben sich ganz hervorragend verstanden“, erklärt die Französischlehrerin. sch