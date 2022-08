Waschbären suchen die Nähe zum Menschen

Von: Judith Tausendfreund

Jürgen Luttmann an einer Lebendfalle im Naturschutzgebiet. © Friedrich Köhler

Achim – Sie sind da – und es werden mehr. Die Rede ist von Waschbären und Marderhunden. Beide Spezies sehen sich zwar ähnlich, sind aber nicht artverwandt. Dennoch haben sie eine Gemeinsamkeit: Sie gelten als sogenannte invasive Arten, sogenannte Neozoen – also Tiere, die hier nicht heimisch sind.

Nicht nur in Naturschutzgebieten kommen diese zumeist nachtaktiven Tiere häufig vor. Auch in der Stadt fühlen sie sich aufgrund des reichhaltigen Nahrungsangebotes zunehmend heimisch.

Dass sich die Tiere weiter ausbreiten, haben auch die Jäger im Hegering Achim inzwischen festgestellt. Das bestätigt Vorsitzende Antje Dahlweg: „Sie sind da, und auch Nutrias sehen wir immer mehr“, sagt sie. Alle drei Arten leben demnach flächendeckend in dem Gebiet, das vom Hegering in Achim gepflegt und auch bejagt wird.

Die Population einzudämmen, sei aufwendig und notwendig, so Dahlweg weiter: „Wir wissen aber, dass manche Naturschützer das anders sehen.“ Problem sei, dass Waschbären, Marderhunde und Nutrias sich von denselben Tieren wie etwa der Fuchs ernähren, so von Wachteln und Fasanen. „Diese heimischen Arten geraten dadurch zunehmend unter Druck“, so Dahlweg.

Die Bejagung durch die Jägerschaft zeige ersten Erfolg: „Es gibt wieder mehr Rebhühner, die Tiere waren eine Zeit lang kaum zu entdecken.“

Die Jagd auf Waschbären, Marderhunde und Nutrias soll jedoch nicht ausgebaut, sondern konsequent weitergeführt werden. „Wir beobachten die Entwicklung und bewerten unsere Maßnahmen“, schildert Dahlweg. Die Wildtiererfassung laufe bereits seit 30 Jahren.

Auch Jürgen Luttmann, Vorsitzender der Jägerschaft Verden, kennt die Zahlen und hat den kreisweiten Überblick. Er schildert, dass die Neozoen vor allem heimische Bodenbrüter und Kleintiere in ihrer Existenz bedrohen. Die stärkere Bejagung, die vorgenommen werde, begründet er mit dem Schutz dieser Arten. „Wir haben vor drei Jahren begonnen, die Tierarten intensiver zu bejagen“, so Luttmann. Im vergangenen Jahr sei die Population etwas zurückgegangen.

Im Jahr 2017 wurden im Landkreis je etwa 100 Waschbären und Marderhunde gezählt. 2019 gab es 300 Waschbären. 2020 wurden 200 Marderhunde und etwa 350 Waschbären registriert, und bis dahin hätten sich die Tiere fast explosionsartig vermehrt. 2021 waren es dann noch 320 Waschbären und 180 Marderhunde.

Der Rückgang kann, muss aber nicht an der Bejagung liegen, bewertet der Experte. „Wir wissen nicht, ob der Trend gebrochen oder eben nur unterbrochen ist“, erklärt Luttmann. „Waschbären sind Sammler, die überall unterwegs sind. Marderhunde sieht man allgemein seltener“, führt er weiter aus.

Beide Arten seien schwer zu fangen, auch weil diese nachts aktiv sind. Die Jägerschaft stelle dazu Lebendfallen auf, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Naturschutzgebiete. Nach Angaben der Jägerschaft wurden so in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 40 Waschbären und zehn Marderhunde gefangen und anschließend getötet.

Der Rückgang kann nach Luttmanns Einschätzung aber auch an einer Erkrankung liegen. Um dies verlässlich bewerten zu können, müssten weitere Daten erfasst werden.

„Bislang haben wir die Verbreitung im Griff und wir hoffen auch, dass das so bleibt“, betont Luttmann. Denn das gelinge nicht überall: „Waschbären fühlen sich wohl in Häusern. In anderen Regionen, etwa in Süddeutschland, hat das gravierende Auswirkungen.“

Auch Heino Lüllmann, Jäger in Uesen und Mitglied des Hegerings Achim, beschäftigt sich mit dem Thema. Er berichtet, dass Waschbären bereits seit den 1970er-Jahren in dieser Region vorkommen. Die Tiere würden Bauten der Füchse annehmen und diese „besetzen“.

Die Jagd mit Lebendfallen gestalte sich aufwendig, denn die Fallen müssen zweimal täglich kontrolliert werden. „Wir sind aber ehrenamtlich im Einsatz, und das bedeutet, dass jeder von uns auch noch einen Beruf hat“, so Lüllmann.

Udo Faulstich, Jagdpächter im Revier Uesen, bestätigt: „Wir haben Waschbären und noch mehr Marderhunde.“ Nach seiner Einschätzung könnten es inzwischen sogar mehr Marderhunde als Füchse sein, die in dem Areal leben. „Einen Waschbären habe ich bislang nur via Kamera gesehen, die Marderhunde sehe ich aber oft und überall“, so Faulstich. Das sei rund um Achim so, in anderen Regionen ähnlich.

Dahlweg nennt die Kerngebiete der Tiere, die vor allem rings um das Naturschutzgebiet in Fischerhude liegen, am Verlauf der Wümme und an den angrenzenden Flächen. Aber auch in städtischen Arealen seien die Tiere anzutreffen: „Waschbären leben gerne in der Nähe der Menschen“, erklärt sie.

