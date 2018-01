„Warum schreiben Sie nichts Lustiges über den Holocaust?“

Bestseller-Autor David Safier präsentiert Marktgymnasiasten preisgekröntes Hörspiel

+ Gebannt verfolgten die Marktgymnasiasten die heute gar nicht mehr so lustige Komödie. J Fotos: Brodt

Achim - „Warum schreiben Sie nicht mal was Lustiges über den Holocaust?“, fragten Journalisten den Bestseller-Autor, Emmy- und Grimme-Preisträger David Safier bei einer Pressetournee zu seinem im Ghetto spielenden Erfolgsbuch „28 Tage lang“. Eine eher makabre Frage; aber warum nicht, dachte der Autor. Entstanden ist so letztlich das Radio Bremen-Hörspiel zur Komödie „Die Liebe sucht ein Zimmer“, die gestern vor 76 Jahren von Juden im Femina-Theater des Warschauer Ghettos aufgeführt worden war. Gestern präsentierte sich der Erfolgsautor mit seinem Hörspiel Schülern des Gymnasiums am Markt im Blauen Saal des Kulturhauses Alter Schützenhof.