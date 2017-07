Hans-Jürgen Wächter: „Warum nicht auch in Achim?“

Achim - Reisen bildet. Das muss jetzt auch Hans-Jürgen Wächter (70) erlebt haben, der nicht nur durch die Region Achim gerne radelt. Diesmal ist der frühere Ratsvorsitzende mit seinem neuen E-Bike von München Richtung Norden bis Uphusen gefahren und hat bei seiner großen Strecke durch andere Bundesländer und schöne Landschaften auch eine ganze Reihe guter Anregungen für seine Heimatstadt Achim mitgenommen. Die hat er jetzt an den Achimer Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden und auch ans Achimer Kreisblatt weitergegeben.

Mit dem für ihn noch ungewohnten E-Bike hat Wächter unterwegs mehrmals öffentliche E-Bike-Ladestationen angetroffen, was für seine lange Tour natürlich eminent wichtig war. „Dies finde ich für unsere Stadt mit immer mehr Touristen ein zukünftig unbedingtes Muss-Angebot. An geeigneten Standorten wird es nicht mangeln, zum Beispiel Stadtmitte/Rathaus, Touristenbüro oder Bahnhofsnähe.“

Hinzuzufügen wäre, dass Achim von Baden bis Bierden/Uphusen am Weserradweg liegt, der von Touristen aus ganz Deutschland und dem Ausland rege genutzt wird.

Mit neuen E-Bike-Ladestationen in Achim sollte es schneller gehen als bisher in der Frage des Wohnmobil-Standortes, formuliert Wächter spitz. „Lange genug gibt es in der Stadt Achim schon Diskussionen zum Bedarf eines solchen Platzes. Ich erinnere mich daran, wie der Bürgermeister im letzten Jahr bei der Freibad-Eröffnung von dem Gedanken einer Standfläche angrenzend ans Freibad sprach, was ein großartiger Platz wäre.“

Wächter verweist auf einen solchen Platz in Verden unweit von Aller und Innenstadt und hat auch im kleinen Rotenburg an der Fulda einen gelungenen Wohnmobilpark mit ansprechenden Hinweisschildern entdeckt.

Genauer Blick auf Verkehrs-Kreisel

„Besonders oft blickte ich auf die Gestaltung der Innenflächen eines Verkehrs-Kreisels im Vergleich insbesondere zu unserem Kreisel an der Gieschen-Kreuzung. Dies vor allem auch in Hinsicht auf den attraktiver werdenden Gesamtbereich allein durch den Neubau der Kreissparkasse“, berichtet der Pedaltreter.

In vielen Orten fand der Lokalpolitiker im Ruhestand Beispiele für prächtige Kreisel. „Vielfach traf ich wunderschöne Blumenbeete an, mehrere Male einfache Wasserfontänen in Höhe von höchstens zwei bis drei Metern, oder ein anderes Mal fand ich ähnlich und farblich fast identisch die geometrischen Formen des Logos der Stadt Achim vor.“ Den Kreisel einer Wein-Kleinstadt zierte eine Skulptur, die ein örtlicher Spender nebst der dauerhaften Pflege des Kreisels finanziert hatte und der mit einem Schildchen erwähnt wurde. Ein öffentlich ausgeschriebener Wettbewerb war dem vorausgegangen.

„Warum auch nicht in Achim?“, fragt der frühere Ratsvorsitzende, Ex-Bürgermeister und Landrat im Ehrenamt. Es wird aus seiner Sicht höchste Zeit, etwas gegen die Tristesse im Kreiselbereich am Eingang der Achimer Fußgängerzone zu tun.

