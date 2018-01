Warum nicht Amazon in Achim-West?

Initiative formuliert ihre Bedenken

Achim - „Es gebe eine Alternative für Amazon. Ansiedlungsmöglichkeiten gebe es auf dem circa 100 Hektar großen geplanten Gewerbegebiet Achim-West am Bremer Kreuz einschließlich einer neuen A27-Anschlussstelle. „Zweifelsfrei könnte Amazon ein eventuelles Vorhaben in Achim-West erst zeitverzögert aufnehmen. Da Amazon ja bekannt dafür ist, sehr langfristig zu planen, wäre eine Alternative, vorerst an einem anderen Standort außerhalb von Achim zu beginnen und dann später auf den Standort Achim-West zurückzukommen.“