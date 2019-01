Warteschleife bis zum Rauswurf

In drei Wohnhäusern des Uesener Tannenwegs fielen seit Mitte Dezember Telefon und Internet aus. Foto: Laue

Uesen – Seit Mitte Dezember mussten drei Haushalte am Tannenweg in Uesen ohne Telefon und Internet auskommen. Bemühungen, die Störungen beseitigen zu lassen, blieben lange erfolglos. „Es drehte sich alles im Kreise“. stöhnt Wolfgang Küttner, einer der Betroffenen.

Schwierigkeiten gab es demnach schon, bei der Störungs-Hotline durchzudringen. Bis zu 30 Minuten habe er geduldig in telefonischen Warteschleifen verbracht, bevor er wiederholt automatisch rausgeworfen wurde, berichtet der Uesener.

Schließlich seien die im Auftrag des Anbieters Vodafone tätigen Techniker der Telekom doch eingetroffen, hätten die Hausanlage überprüft, als „störungsfrei“ eingestuft, ihren Arbeitsauftrag als erledigt betrachtet und sich wieder verabschiedet.

Das Problem blieb. Es lag aber offenbar außerhalb der betroffenen Wohnhäuser und war daher nicht behoben worden. Nur eine der betroffenen Familien hatte den Vorteil eines Zweitanschlusses. Ein erneuter telefonischer Marathon in Richtung Vodafone begann, um doch noch alles wirkungsvoll repariert zu bekommen.

Gestern meldeten die drei Haushalte nun Vollzug. „Alles geht wieder“, berichtet eine Anwohnerin.

In der Nachbarschaft sei der Verteilerkasten vor dem Haus ausgegraben worden, wo sich offenbar unterirdische Steckkontakte gelöst und damit den Netzausfall ausgelöst hätten. Das wieder in Ordnung zu bringen, habe gar keinen großen Aufwand erfordert, wundert sich die Uesenerin.

Der Fehler sei bereits im alten Jahr gefunden und der Auftrag zur Reparatur am 28. Dezember erteilt worden, teilte Vodafone-Pressesprecher Volker Petendorf mit. Es habe im Wesentlichen ein defektes Bauteil ausgetauscht werden müssen, erläuterte er gestern weiter.

Auf Nachfrage dieser Zeitung hatte er sich am Mittwoch näher mit den Problemen am Tannenweg beschäftigt. Über die monierten langen Warteschleifen habe er inzwischen die Beschwerdeabteilung des Unternehmens informiert, so Petendorf. Er hoffe, dass sich hier bald etwas im Sinne der Kunden bewege.

Auf die Häufigkeit von Störfällen im Netz angesprochen, erläuterte der Pressesprecher, dass allein die Telekom-Fachkräfte täglich im Schnitt zu 18 000 Einsätzen ausrücken. Schließlich gehe es hier auch um eine hochmoderne und damit hochkomplexe Technik.

Ausfälle der Art wie in Uesen machten allerdings nur einen geringen Teil der gemeldeten Störungen aus. Zu etwa 90 Prozent seien die Nutzer der elektronischen Geräte selber die Verursacher. Es genüge da schon, einen falschen Knopf zu drücken, um alle WLAN-Verbindungen zu kappen. So etwas komme sogar relativ häufig vor und führe dann zu erregten Anrufen.

Am Tannenweg ging es hingegen eindeutig um einen technischen Defekt, der nun doch plötzlich rasch zu beheben war. la