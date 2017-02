„Wartehäuschen im Grunde überflüssig“

Achim - Erstmal komme die Straßenlampe dort weg, kündigte Bürgermeister Rainer Ditzfeld an. Ob das weit in den Radweg hineinragende neue Buswartehäuschen an der Landesstraße in Höhe Borsteler Fuhrenkamp wieder umzusetzen ist, werde noch geprüft.

Die Möglichkeiten seien wegen im Boden verlegter Versorgungsleitungen und zu beachtender Anwohner-Grundstücksgrenzen jedenfalls eingeschränkt.

Die Posse um das neue Häuschen auf dem Radweg – wir berichteten – kam jetzt natürlich auch auf der gemeinsamen Sitzung des Borsteler und Embser Ortsausschusses im Achimer Ratssaal während der Einwohnerfragestunde zur Sprache.

Martin Gerken aus Borstel ging dabei noch ein Stückchen weiter: Das Wartehäuschen sei auf dieser Seite der Straße eigentlich überflüssig, fand er. Es sei gebaut „für Kinder, die nicht da sind“. Denn der Nachwuchs aus dem Fuhrenkamp-Gebiet nutze ja morgens den auf der anderen Seite haltenden Schulbus nach Achim. In der Gegenrichtung nach Bassen steige hingegen kaum jemand zu.

Bei der Rückkehr von den Achimer Schulen brauchten die Kleinen dann kein Wartehäuschen mehr, weil sie gleich beim Aussteigen von den Eltern in Empfang genommen würden.

la