Warendrehkreuz mit erweiterter Kapazität

SPD-Stadtratsfraktion besucht Coca-Cola-Vertriebsstandort Achim

+ Einen Besuch zur Bestandspflege unternahm nach zweieinhalb Jahren Coca-Cola-Ansiedlung die Achimer SPD und als Gast Wirtschaftsförderer Martin Balkausky (links). Holger Holthus, Logistikleiter Nord (rechts), führte seine Gäste durch den modern ausgestatteten Vertriebsstandort Achim an der Käthe-Kruse-Straße und erläuterte Details. Foto: Sch

Achim - Von Ingo Schmidt. Es galt als großer Coup in Sachen Gewerbeansiedlungen, als Coca Cola 2017 von Bremen nach Achim umzog. Am Donnerstagnachmittag besuchte die Achimer SPD-Stadtratsfraktion die Firma in der Käthe-Kruse-Straße 2. „Zweieinhalb Jahre nach der Ansiedlung möchten wir uns im Rahmen der Bestandspflege ein Bild machen“, erklärte Hans-Jürgen Wächter den Hintergrund des Besuchs. Man wolle sicherstellen, dass sich der Standort zur Zufriedenheit des Unternehmens entwickelt. Im Rahmen einer Umstrukturierung hatte der Konzern Achim den Vorzug gegeben, weil die Entwicklungsmöglichkeiten am Bremer Standort nicht den Vorstellungen entsprachen.