Waldheim will Förderschule am Stadtwald bauen

So soll der Neubau der Förderschule aussehen, den die Stiftung Waldheim Cluvenhagen an der Steubenallee plant.

Achim - Von Lisa Duncan. Jetzt wird es endlich spruchreif: Dass die Stiftung Waldheim Cluvenhagen an der Steubenallee eine neue Förderschule bauen will, ist schon länger bekannt – nun stellten Stiftungsvorstand Carl-Georg Issing und Architektin Andrea Grabisch am Dienstagabend im Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr Konkretes zu dem Bauvorhaben vor. „Es ist bisher nur ein Entwurf, die Pläne sind noch nicht so weit“, schränkte Stadtplanerin Monika Nadrowska ein.

Grabisch vom Architektenbüro Ahrens präsentierte aber immerhin eine Skizze. Dieser zufolge soll das Schulgebäude auf dem längs ausgerichteten Grundstück links von der Kindertagesstätte am Stadtwald entstehen.

Von der ursprünglichen Vorgabe abweichend, soll es nicht in offener, sondern in geschlossener Bauweise errichtet werden. Außerdem wurde die rückseitige Baugrenze um zwei Meter nach hinten verlegt. Die Räume sollen ebenerdig, weil barrierefrei angeordnet werden. „Wir haben Schüler mit geistiger Behinderung, von denen einige auch körperlich weniger mobil sind“, so Grabisch.

35 bis 40 Schüler können die Schule besuchen, so Issing. Die bis zu fünf Klassenräume bilden eine „U“-Form, was zwei Vorteile mit sich bringe: Einerseits erhielten sie so trotz der Längsausrichtung eine Ost-West-Ausrichtung, andererseits werde so jeweils ein kleiner Innenhof geschaffen, der die Unterrichtsräume durch ein „grünes Klassenzimmer“ ergänzt.

Die Turnhalle, die den höchsten Punkt innerhalb des Gebäudekomplexes bilden soll, kann auch separat begangen werden. Somit könne sie nach Schulschluss auch von der Stadt Achim genutzt werden, erklärte Grabisch.

Ein Teil des Mischwaldes, der hauptsächlich Birkenbestand aufweist, soll als „Räuberspielplatz“ für die Schüler erhalten bleiben.

Einen Widerspruch zur Schul-Inklusion sah Hans-Jakob Baum (FDP), der von einer „Überlappung“ sprach. Geld flösse parallel in zwei Systeme: in die inklusive Beschulung von Schülern mit und ohne Behinderung an Regelschulen und in die eher exklusiv angelegten Förderschulen. Christine Vornholt (Die Grünen) betonte, dass je nach der Form der Behinderung eine andere Förderung angemessen sei und bat Baum, das eine nicht mit dem anderen zu verknüpfen.

Förderschulen Geistige Entwicklung verlängert

Auch im Zeitalter der Inklusion bestehe keine Kontroverse über die Förderschulen im Bereich geistige Entwicklung, sagte Carl-Georg Issing. Gerade habe die Niedersächsische Landesregierung diese Schulform für Schüler mit geistigem Förderbedarf bis 2028 verlängert. Als Ersatzschule besteht die Helene-Grulke-Schule der Stiftung Waldheim im „Mutterhaus“ in Cluvenhagen seit Jahren im Auftrag des Landkreises Verden, da dieser als öffentlicher Träger kein entsprechendes Angebot vorhält.

Die neue Förderschule sei notwendig, um eine Beschulung für Kinder und Jugendliche der höheren Schulklassen zu ermöglichen. In der Primarstufe und in der Sekundarstufe 1 setze das Waldheim auf Kooperationsklassen, beispielsweise an den Grundschulen Völkersen, Oyten und Posthausen und an der Oberschule Langwedel. Mit dem Bauvorhaben bekräftige die Stiftung ihr Konzept, Förderschulen in den öffentlichen Raum der Gemeinden einzubetten.

Nicht nur in den Fächern Lesen, Schreiben und Rechnen sollen die Schüler in ihrem Lernniveau gestärkt werden. Hinzu kommen Fachräume, etwa für den Werkunterricht, der bereits auf Fertigkeiten vorbereitet, die die Absolventen auf dem Arbeitsmarkt benötigen. Ein Kochbereich ermöglicht es, den Schülern die für ein selbstständiges Leben notwendigen hauswirtschaftlichen Fähigkeiten zu vermitteln.

Peter Bartram (Die Grünen) lobte den Entwurf. Da sich seines Wissens keine besonders geschützten Bäume auf dem Grundstück befinden, sah er keine Bedenken.

So stimmten schließlich auch alle anderen Fraktionen des Gremiums dem Bauvorhaben, und damit einer Änderung des Bebauungsplans, zu.