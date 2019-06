Wachstum im Kreditgeschäft

Achim - Von Sandra Bischoff. Die Niederlassung Achim hat sich im vergangenen Jahr, genau wie die gesamte Bremische Volksbank, gut entwickelt. Das erklärten Vorstand Detlev Herrmann und der Vorstandsvorsitzende Ulf Brothuhn gestern Vormittag bei der jährlichen Bilanz-Pressekonferenz.

Die Niederlassungen in Achim und Rotenburg sind die einzigen in Niedersachsen, und „es ist außerhalb unseres Vorstellungsvermögens“ diese aufzugeben, wie Brothuhn sagt. Andererseits ändere sich das Geschäft immer mehr Richtung Online und es rechne sich nicht, überall Filialen zu haben. „Wir müssen uns dem Online-Geschäft stellen: Die Kunden brauchen nur noch einmal im Jahr eine qualifizierte Beratung“, sagt Herrmann.

Zur Stammbesetzung in Achim gehören ihm zufolge drei bis vier Mitarbeiter für Privatkunden. Ein Firmenkundenberater, der schwerpunktmäßig in Bremen sitze, sei auch für Achim zuständig. Von den insgesamt 7 300 Mitgliedern der Genossenschaftsbank entfallen 1 300 auf Achim. Rund 3 500 Kunden hat die Bremische Volksbank an der Achimer Brückenstraße. „Vom Grundsatz her wünschen wir uns natürlich, dass jeder Kunde auch Mitglied wird“, sagt Brothuhn. Der Einstiegsbetrag liege bei 300 Euro.

Das Kreditvolumen in der Achimer Niederlassung umfasste im vergangenen Jahr laut Herrmann 52 Millionen Euro. Das entspreche einem Anstieg von sechs Prozent, wobei die Firmenkunden mit einem Plus 15 Prozent deutlich über den Privatkunden (2,5 Prozent) lagen. „Wir wachsen im Kreditgeschäft deutlich über dem Markt“, sind sich Brothuhn und Herrmann einig.

Dass die Zinsen in absehbarer Zeit wieder steigen, sieht Brothuhn nicht. Immobilienkäufern rät er deshalb, sich in Ruhe umzusehen und sich nicht drängen zu lassen. Sparer hingegen müssten sich mit null Prozent Zinsen abfinden, wenn sie weiterhin auf Tagesgeld setzten anstatt auf Wertpapiere.

Der niedrige Zinssatz mündet laut Herrmann in einer „sehr munteren Kreditaufnahme. Das Sparen auf etwas kennen vor allem jüngere Menschen oder Berufsanfänger kaum noch.“