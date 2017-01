Ortsfeuerwehr Bierden: Im wachsenden Ortsteil steigen Anforderungen

Die Runde der Geehrten und Beförderten in der Feuerwehr Bierden mit Ortsbrandmeister Klaus Mindermann (links hinten) sowie rechts Stadtbrandmeister Olaf Dykau neben der Feuerschutzausschuss-Vorsitzenden Annameta Rippich, dem Achimer Bürgermeister Rainer Ditzfeld und dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Ralf Mühlenstedt (hinten, von rechts). - Foto: Hägermann

Bierden - Für die Bierdener Ortsfeuerwehr stehen spannende Zeiten bevor, denn der inzwischen in die Jahre gekommene Fuhrpark reicht für zukünftige Anforderungen im wachsenden Ortsteil nur noch sehr bedingt aus.

Für das Jahr 2018 ist daher die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges vorgesehen, und noch im aktuellen Jahr soll ein Mannschaftsfahrzeug erworben werden.

Auf diese Entwicklungen und Anforderungen wies Auf diese Der Ortsbrandmeister Klaus Mindermann während der jüngsten Jahreshauptversammlung hin. In seiner Begrüßung hieß er zu dem Treffen neben Bürgermeister Rainer Ditzfeld auch die neuen Vertreter aus dem Feuerwehrausschuss der Stadt Achim besonders willkommen.

Die Ortsfeuerwehr Bierden blickt auf insgesamt 18 Einsätze im Jahr 2016 zurück – 16 Brandeinsätze und zwei technische Hilfeleistungen. Mindermann hob hervor, dass aktuell im Ortsteil Bierden die Tageseinsatzstärke gut abgesichert sei und bei den letzten Einsätzen auch am Tage eine komplette Löschgruppe zur Verfügung stand.

In der Ortsfeuerwehr verrichten derzeit 32 aktive Kameraden mit einem Altersdurchschnitt von 38 Jahren ihren Dienst.

Im abgelaufenen Jahr wurden insgesamt 46 Dienstabende zur Aus- und Weiterbildung abgehalten. Hinzu kommen Veranstaltungen, die durch die Feuerwehr begleitet werden. Dies bedeutete, dass 2016 im Durchschnitt pro Woche zwei Tage für den Feuerwehrdienst geleistet wurden.

Von den Gästen wurde neben der aktiven Arbeit in der Brandbekämpfung auch das soziale Engagement im Ortsteil Bierden erwähnt. Die Feuerwehr setze sich durch die Organisation von und Teilnahme an diversen Veranstaltungen sehr ein und trage somit dazu bei, dass der Zusammenhalt im Ortsteil weiter gefestigt werde.

In diesem Jahr werden von der Feuerwehr schon traditionell das Pfingstfrühkonzert am Pfingstsonntag und das Deichfest ausgerichtet, das 2017 am 5. August stattfinden wird.

Zur Programm der Jahresversammlung gehörten auch wieder Beförderungen. Tobias Böder, Werner Boje und Bernd Kilianski stiegen zu Oberfeuerwehrmännern und Ute Stürmann zur Oberfeuerwehrfrau auf. Hauptfeuerwehrmänner sind nun Harm Wilkens, Volker Heidorn und Frank Stürmann. Hauptfeuerwehrfrau dürfen sich nun Anke Mindermann und Nicole Hagens nennen, und Stadtbrandmeister Olaf Dykau ernannte Gruppenführer Marco Wohlers offiziell zum Hauptlöschmeister.

Eine besondere Auszeichnung erhielten Harm Wilkens und Volker Heidorn, die jeweils seit 25 Jahren Mitglieder der Bierdener Feuerwehr sind. Friedhelm Mindermann wurde auf der Versammlung sogar für 50jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt.

Neuwahlen einiger Funktionsträger standen beim Jahrestreffen ebenfalls an. Im Amt des stellvertretenden Gerätewartes wurde Marco Möllenberg bestätigt und Werner Boje als stellvertretender Ortsfunkbeauftragter ebenfalls wiedergewählt. Eine Neubesetzung gab es beim stellvertretenden Atemschutzgerätewart. Erstmalig übernimmt Christopher Rudolph diese Aufgabe.