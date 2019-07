Erich-Kästner-Schule wird mit Titel „Schule gegen Rassismus – für Courage“ ausgezeichnet

Achim – Es duftete schon nach frisch Gegrilltem in der Aula der Erich-Kästner-Schule. Doch bevor sich die Kinder und Jugendlichen, das Kollegium, Lehrer und Gäste beim Schulfest am Dienstagnachmittag über die Bratwürstchen und Pizza aus dem neuen Backofen hermachen durften, wurde es feierlich: Jochen Walter vom Kultusministerium aus Hannover verlieh der Förderschule den Titel „Schule gegen Rassismus – für Courage“.

Der Landeskoordinator für dieses Netz, dem in Niedersachsen mehr als 300 Schulen angehören, erklärte in seiner Rede, worum es geht. Demnach verpflichtet sich jedes Schulmitglied, gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung vorzugehen und Probleme ohne Gewalt zu lösen. Walter erinnerte an die Vielzahl von überregionalen Übergriffen auf Migranten und Menschen mit anderer sexueller Orientierung. Doch auch vor Ort ereigneten sich Formen von Ausgrenzung, gegen die sich die Angehörigen einer solchen Schule aussprechen sollten.

Landrat Peter Bohlmann stellte als Pate seine Unterstützung in Aussicht, ebenso wie der frühere Trainer und heutige Technische Direktor von Werder Bremen, Thomas Schaaf, der sich am Morgen per Video-Grußbotschaft von der U21-Europameisterschaft an die Schüler wandte. Er will die Einrichtung im kommenden Schuljahr besuchen.

Direktorin Anke Kastenschmidt sagte, der Titel „Schule gegen Rassismus – für Courage“ baue auf Aussagen des Schulprogramms auf, in dem das soziale und friedliche Miteinander fest verankert sei. Die Jugendlichen präsentierten Ergebnisse einer Projektwoche, zum Beispiel eine Akrobatik-Schau und eine Theateraufführung zum Thema „Jeder ist anders“. Die Schulband hatte Songs passend zum Projekt arrangiert. Und eine Werkgruppe hatte Masken und Gegenstände gestaltet, die „Täter“ und „Opfer“ zeigten. pk