Vorstandsduo ohne Sorgenfalten

Völkersen - Von Lisa Duncan. Wie wirbt man neue Mitglieder und sorgt dafür, dass diese sich der Gemeinschaft auch über längere Zeit verbunden fühlen? Das ist eine Frage, die viele Vereine beschäftigt und so manches mal auch Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Nicht so bei den Schützen aus Völkersen. Der 321 Mitglieder starke Verein hat Anfang des Jahres seinen Vorstand erneuert und steuert nun mit der neuen Doppelspitze, dem 53-jährigen Uwe Konow und dessen Stellvertreter, dem 24 Jahre alten Gaylord Blume, voller Vorfreude auf sein Schützenfest zu.

Zuvor hatte der langjährige Vorsitzende Bernd Sackretz nach 24 Jahren sein Amt abgegeben. Von dem notwendigen Wechsel wollten sich die Völkerser Schützen nicht überraschen lassen: „Wir haben den Übergang des Vorsitzes langfristig vorbereitet“, berichtet Uwe Konow, der selbst kein Neuling in Sachen Vorstandsarbeit ist. Mehr als 25 Jahre engagierte er sich als Jugendwart. Der zweite Vorsitzende Gaylord Blume trat dem Schützenverein 2005 bei. Seit rund fünf Jahren engagiert er sich als Betreuer bei den Schülern. Das Duo Konow/Blume ist nun aber zum ersten Mal daran beteiligt, das im Dorf beliebte und in vielen Jahren gewachsene Schützenfest zu organisieren.

Brauchtum und Erhalt der Dorfgemeinschaft

Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt, der ebenfalls in Völkersen wohnt, ist froh über das lebendige Vereinswesen dort: „In dieser hektischen Zeit bewahren die Vereine nicht nur das Brauchtum, sondern erhalten auch die Dorfgemeinschaft.“ Bewahren ist das passende Stichwort, denn der neue Vorstand sieht keinen Anlass, den Ablauf des Schützenfestes in nennenswerter Weise abzuändern: „Es gibt überhaupt keinen Grund irgendetwas anders zu machen“, sagt Gaylord Blume. „Wenn Schützenfest ist, bereiten sich die Leute mit Grillabenden in ihren Gärten schon darauf vor. Das ist jedes Mal schön zu sehen.“

Gleichwohl kommen auf das neue Führungsduo auch neue Aufgaben zu: Am Schießstand gibt es einiges instand zu setzen, allem voran braucht das Gebäude ein neues Dach. Den Vorlauf für die Antragstellung der Fördergelder einkalkuliert, rechnet Uwe Konow jedoch nicht vor 2020 damit.

Den Völkerser Schützen sei der viel beschworene „Generation Gap“ fremd. „Man sieht 16-Jährige mit 60-Jährigen schnacken“, so Blume. Die Zahlen sprechen für sich: Mit einer 30 Mitglieder starken Jugendabteilung und der Schülersparte mit derzeit 14 Jungschützen ist der Vereinsnachwuchs kein „Sorgenkind“. Zudem verfügt der Verein über eine starke Damenabteilung. Viele Familien seien eben komplett integriert, so Brandt. „Jeder zweite Haushalt ist mit dem Verein verbunden.“

Dreitägiges Festprogramm

Nach dem Motto „Drei Tage wach“ beginnt das Festprogramm am Samstag, 14. Juli, um 15 Uhr, mit Schießwettbewerben der Schüler- und Jungschützenabteilung, um 21 Uhr lockt eine „Scheunendisco“ mit DJ Tobi die Öffentlichkeit zu „Grashoffs“.

Am Sonntag, 15. Juli, tritt das Schützenvolk um 12 Uhr wieder bei Grashoffs an, um die Schützenkönige Finja Mattfeldt und Nils Schorling abzuholen. Um 14.30 wird der Schülerkönig, um 16 Uhr der Jugendkönig proklamiert, anschließend wird auf der Großleinwand das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft gezeigt. Um 20 Uhr gibt Uwe Konow in der Festscheune den Namen der Damenkönigin preis, denn die Damenabteilung schießt den Titel bereits eine Woche früher, am 7. Juli, aus. Anschließend startet der Festball mit der Tanzband „Top Secret“.

Nach einer kurzen Nacht trifft man sich am Montag, 16. Juli, ab 9 Uhr zum Katerfrühstück im Festzelt mit ortsansässigen Firmenvertretern und Nachbarvereinen. Zudem stehen Ehrungen und das Königsschießen an, das musikalisch von der Blaskapelle „Moordieker Jungs und Deerns“ aus Stuhr umrahmt wird. Nach dem Mittagessen wird gegen 14.30 Uhr der neue Schützenkönig ausgerufen. Darauf folgt um 15 Uhr Kindertanz in der Festscheune und weiteres Kinderprogramm. Den Schlusspunkt des Festreigens bildet ab 20 Uhr der Königsball in der Festscheune, wieder mit der Partyband vom Vorabend.