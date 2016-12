Vorkaufsrecht ist wohl vom Tisch

Stadt und Lieken-Investoren einigen sich

ACHIM - Gestern noch hatte das Achimer Kreisblatt exklusiv berichtet, dass die Stadt für 7500 Quadratmeter der 29 000 Quadratmeter großen Liekenfläche das Vorkaufsrecht ausüben will und insofern den Kauf des ganzen Geländes durch die Investoren Will und Skrabs (W&S) Ende Oktober nicht genehmigen will, um einen zentralen Busbahnhof, ein Parkhaus und eine Erweiterung der Stadtwerke zu ermöglichen. In nicht öffentlichen Sitzungen sollten am Dienstag der Planungsausschuss, am Donnerstag der Verwaltungsausschuss und der Stadtrat darüber beraten und beschließen.

Gestern haben sich dann für die Stadt Erster Stadtrat Bernd Kettenburg, die Fachbereichsleiterin Stadtplanung Monika Nadrowska und Brigitte Vorwerk (Baubecon) sowie die Investoren Karl Will und Peter Skrabs (W&S) im Achimer Rathaus an einen Tisch gesetzt mit überraschendem Ergebnis:

Die Stadt verzichtet in der Kürze der Zeit bis Jahresende auf das Vorkaufsrecht, da die rechtlichen, planerischen und politischen Fragen so schnell nicht zu lösen seien. Die Stadt und die beiden Investoren wollen im neuen Jahr einvernehmlich versuchen, die beiderseitigen Pläne durch einen städtebaulichen Vertrag zu regeln. - mb