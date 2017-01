Ü 30 vorbei – Party geht auch mit anderen Konzepten weiter

ACHIM - Von Björn Lakemann. Die jüngste Ü30-Tanznacht im Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) war zugleich die letzte ihrer Art. Das hat natürlich Gründe, wie Dennis Meinken vom Veranstalter K-Roof erklärt: „Wir müssen mit dem Wandel der Zeit gehen. Doch keine Sorge, Party wird weiter gemacht. Nur halt mit anderen Konzepten.“

So sei eine 90er-Fete derzeit in Arbeit. Auch im Achimer Kulturhaus, das – wie Meinken ausdrücklich betont – eben ein Kulturhaus und keine Diskothek sei, wird diese „neue deutsche Welle“ gepflegt. Die kommenden Veranstaltungen müssen eben zur Philosophie des Hauses passen.

Das erfreut Jörn Schröder, einen Stammgast im Kasch: „Das Motto ist doch egal. Hauptsache in Achim ist was los“, spricht der Badener aus, was viele denken. Ins selbe Horn stoßen Tanja und Ute, die sich freuen, bei Veranstaltungen im Kulturhaus an der Bergstraße Heimspiel zu haben. „Ist zwar schade, dass es keine Ü30 mehr gibt. Doch so eine 90er Party ist auch richtig gut“, versichern beide.

Dennis Meinken arbeitet mit seinem Team weiter akribisch an Ideen und versichert: „Wir sind alles andere als müde.“ So erfreue sich ein Kickertisch, den Meinken höchstselbst anschaffte, großer Beliebtheit. Auch die Offene Bühne, die viermal im Jahr sowie mit einem Weihnachtsspecial steigt, garantiert einen vollen Saal.

„Von diesen Sessions haben wir einschießlich der im Februar schon 22 auf die Reihe gekriegt. Dabei stellen wir nur unser Know How, Den Rest erledigen die Offene-Bühne-Organisatoren selbst“, bekräftigt Meinken die Wichtigkeit der Zusammenarbeit.

Jetzt am Sonnabend zur Ü30-„Abschlusssession“ wurde das Partyvolk von den DJ´s Öli, K-Roof und Spirit mit Klassikern wie „Ride like the wind“ und diversen anderen musikalischen Schmankerln verwöhnt.

Mindestens 250 Besucher seien bei jeder Ü30-Party im Saal gewesen, stellt Meinken zufrieden fest. „Doch da das Motto immer mehr verwässert war und jeder einfach sagte ,Ich gehe zur Tanznacht' ,haben wir uns entschieden diese Ü30 einzustampfen“, erläutert er.

Veranstaltungen wie die zeitgleich stattfindende Ü 30-Party in der Reiterstadt Verden seien keine Konkurrenz fürs Kasch.

„Wenn die Leute sich bei uns wohl fühlen, haben wir viel richtig gemacht. Wir müssen uns am Bedarf der Besucher orientieren und sind halt keine reinen Partyveranstalter. Wir haben einen höheren Anspruch“, stellt Meinken selbstbewusst fest. So sei etwa auch ein größeres Kickerturnier mit Flutlicht in Planung.

Im Februar steht die nächste Tanznacht an – und zwar in Kooperation mit dem „Dröönläänd“, damit auch das junge Publikum verstärkt angesprochen wird. Es geht also immer weiter...