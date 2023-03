„Achimer Stadtfest auf die Version 2.0 gehoben“: Unternehmergemeinschaft und Solight stellen neues Konzept vor

Von: Dennis Bartz

Werben ab sofort mit einem Großplakat für das Achimer Stadtfest: Regionaldirektor der Sparkasse Achim Henning Struckmann (von links), die beiden Solight-Geschäftsführer Kevin Marks und Ulrik Borcherdt, Wirtschaftsförderer Martin Balkausky und Uga-Vorsitzender Ingo Freitag. © Bartz

Achim – Aus geringeren finanziellen Mitteln mehr herausholen. Vor dieser Herkulesaufgabe standen Ingo Freitag, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga), und Ulrik Borcherdt, Geschäftsführer von Solight Veranstaltungstechnik, im vergangenen Herbst, als sie mit der Planung des Achimer Stadtfestes begonnen haben.

Für die beiden stand frühzeitig fest: Zu Minimalisten wollen sie trotz des knappen Budgets nicht werden. Sparen? Ja. Aber eine deutlich abgespeckte Version der Veranstaltung kam für sie dennoch nicht infrage. Gestern Vormittag haben sie nun das neue Stadtfest-Konzept vorgestellt – und knüpfen daran große Erwartungen.

Auf den ersten Blick ist alles wie gehabt: Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, möchten die Uga und Solight mit einem Mix aus Bühnenprogramm, Karussells, Jahrmarktbuden und Schlemmermeile Tausende Besucher in die Achimer Fußgängerzone locken. Ingo Freitag betonte, dass er sogar mehr Laufpublikum als im vergangenen Jahr erwartet und versprach: „Wir haben das Stadtfest von der Version 1.0 auf 2.0 gehoben.“

Statt wie zuletzt auf einen Headliner zu setzen, der in jedem Fall einen fünfstelligen Betrag des Gesamtbudgets nur für die Gage bindet, sollen ab sofort die (deutlich preiswerteren) Partys die Abende bestimmen. Als Vorbild dienen die Zeltparty bei der Achimer Fachausstellung (Afa) und das Festwochenende „50 Jahre Gebietsreform“.

Dabei spielt den Machern in die Karten, dass dieses Jahr eine größere Summe von Sponsoren wie den Achimer Stadtwerken und der Kreissparkasse Verden fließen. „Das Stadtfest ist in jedem Jahr ein Höhepunkt des Achimer Veranstaltungskalenders – darum unterstützen wir das gerne“, betonte der Regionaldirektor der Sparkasse Achim, Henning Struckmann.

Los geht es am Freitag, 9. Juni, um 17 Uhr mit dem Pre-Opening in der Jahrmarktecke rund um den Baumplatz. Dort gibt es neue Attraktionen wie den Twister „Disco Swing“ und ein 3D-Kino, in dem die Gäste zum Beispiel bei der Fahrt mit einer virtuellen Achterbahn ordentlich durchgerüttelt werden. Auch für Kinder gibt es neue Attraktionen.

Offizieller Start des Stadtfestes ist wenig später, nämlich um 18 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Komplett auf Livemusik müssen die Besucher übrigens nicht verzichten – und gleich zum Start wartet ein besonderer Hörgenuss, verspricht Musikkenner Ulrik Borcherdt. Er schwärmt in den höchsten Tönen von Sänger Riccardo Caprarese aus Bremen, der die Besucher ab 18.30 Uhr auf das Festwochenende einstimmen wird: „Es lohnt sich, seine Videos bei Youtube anzuschauen.“

Auch auch ohne Headliner sollen die Stadtfestbesucher wieder allen Grund zum Tanzen haben. © Bartz

Im Anschluss an das Konzert setzt die Uga auf den Überraschungserfolg der vergangenen Achimer Fachausstellung (Afa), als rund 1 500 zahlende Gäste die Capitol-Revival-Party erleben wollten. „Dieses Mal ist der Eintritt frei und die Innenstadt wird voll“, ist sich Ingo Freitag sicher.

Die Stadtfestbesucher erwartet von 20 Uhr bis 1 Uhr ein fünfstündiges Programm, für das die drei DJ-Urgesteine der 1992 gegründeten und 2012 durch einen Großbrand vernichteten Diskothek Flying Dutchman, Montana und „Frank!e“ verantwortlich sein werden.

Weiter geht es am Samstag um 11 Uhr. Dann präsentieren sich verschiedene Achimer Vereine und Sportstudios auf der Bühne. Moderator und DJ Heiko Schmitt, bekannt unter anderem vom Hamburger Hafengeburtstag, führt musikalisch durch das Programm. „An einem kleinen Leckerbissen für den Samstagvormittag basteln wir noch“, kündigt Ulrik Borcherdt an.

Die zweite große Partynacht folgt am Samstagabend: Borcherdt holt dafür die beliebten DéjàVu Clubclassics nach Achim. Für Stimmung sorgen die beiden DJs Oliver Bodzin und Jan Helmerding. „DéjàVu ist das Retro-Dance-Event für Erwachsene, die mal wieder zu richtig guter Musik tanzen und im Stile früherer Discos das Gefühl von damals erleben und feiern wollen“, kündigt Borcherdt an.

Das Sonntags-Programm startet traditionell mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr, für das die Uga dieses Mal die Bremer Band „Larry and the Handjive“ engagiert hat. Dabei handelt es sich laut Borcherdt um eine große Nummer: „Es ist die Kultband für Rock-‘n‘-Roll-Covermusik.“ In ihrer langen Karriere haben Larry and the Handjive weit mehr als 1 000 Konzerte gespielt und waren oft zu Gast bei Radio- und Fernsehproduktionen, unter anderem bei der ZDF-Show „Let’s have a Party“ mit Thomas Gottschalk.

Im Anschluss zeigen erneut Vereine und Sportstudios ihr Können. Zudem gibt es einen Auftritt der Schulband „Rays“ des Gymnasiums am Markt (Gamma). Die Musiker kommen aus unterschiedlichen Jahrgängen der Mittel- und Oberstufe. Auf dem Programm stehen aktuelle Songs, aber auch Hits aus dem Pop- und Rockbereich.

Von 13 bis 18 Uhr öffnen am Sonntag die Geschäfte inder Fußgängerzone und laden zum Bummeln und Shoppen ein.

Weitere Informationen und das volle Programm finden Interessierte auf der offiziellen Internetseite www.achimer-stadtfest.de.