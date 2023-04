Von Verkehrsfragen bis Katastrophenschutz

Von: Michael Mix

Großes Verkehrsprojekt: Zwischen dem Nordausgang des Achimer Bahnhofs und dem Lieken-Quartier entsteht der Zentrale Omnibusbahnhof. © Mix

Achim – Für den verbleibenden Zeitraum der elften Wahlperiode des Rates der Stadt Achim bis Ende Oktober 2026 haben das oberste politische Entscheidungsgremium der Kommune und der Bürgermeister eine Vereinbarung mit 15 Zielen abgeschlossen. Eine breite Mehrheit befürwortete das Papier, das Handlungsfelder und -bedarfe von Verkehrsfragen bis Katastrophenschutz benennt, lediglich Oliver-Jan Kornau (parteilos) stimmte dagegen.

„Die Ziele basieren auf dem Leitbild der Stadt Achim und sind das Ergebnis gemeinsamer Abstimmungen mit dem Rat der Stadt Achim“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

„Wegen der Beratungen zum Doppelhaushalt und der Energiekrise hat sich das Ganze verspätet“, erklärte Erster Stadtrat Daniel Moos. Die 15 Ziele, die zum Teil allerdings nicht besonders konkret sind, sollen bei allen politischen Entscheidungen in den kommenden dreieinhalb Jahren als Richtschnur dienen. „Zum Ende der Ratsperiode könnte Bilanz gezogen werden“, sagte Moos.

Als erstes Ziel ist der Punkt „Verkehrssituation / Infrastruktur in Achim verbessern“ benannt. Die Stadt hat sich vorgenommen, die Autolawine zu „entzerren“ und unmotorisierte Mobilitätsangebote nach vorne zu bringen. Die „Leuchtturmprojekte“ Lieken-Quartier, Umbau der Ueser Kreuzung und Radschnellweg sollen dazu erheblich beitragen.

„Attraktivität des Wirtschaftsstandortes“ lautet die zweite Überschrift. Dafür sei „eine permanente Kommunikation mit den Bestandsunternehmen, aber auch der Ausbau der Präsentation des Standortes auf unterschiedlichen Ebenen notwendig“.

„Vielfältige Innenstadt“ ist das dritte Ziel. Die Umgestaltung des Sparkassengebäudes und die „mögliche Entwicklung der Marktpassage mit den Vorhabenträgern“ werden dabei als wesentliche Bausteine angesehen. Angestrebt wird ein „Standort mit einem vielfältigen Nutzungsmix aus Wohnen, Dienstleistungen, Gewerbe und Einzelhandel, der einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leistet“. Außerdem soll ein Grün- und Mobilitätskonzept für den innerstädtischen Bereich erarbeitet werden.

„Gewerbeflächen entwickeln / nutzen“ ist der nächste Punkt. Dabei sei eine „Neuausrichtung“ vonnöten. Zukünftig soll es „nur noch eine klimaneutrale Flächenentwicklung“ und ebensolchen Betrieb bei neuen Arealen geben. Für „Achim-West“ wollen Rat und Bürgermeister endlich den Planfeststellungsbeschluss erreichen. Um über das Projekt entscheiden zu können, sollen der Finanz- und der Zeitplan neu erstellt werden. Auch will die Stadt mindestens „drei alternative Potenzialflächen für Gewerbegebietsentwicklungen“ festlegen.

„Wohnbauentwicklung“ ist Ziel Nummer fünf kurz und knapp betitelt. Der Umgang mit Flächen müsse ressourcenschonend erfolgen. „Ein moderates Wachstum steht im Fokus“, heißt es. Der Anteil der Senioren werde zunehmen, was kein Problem sei: „Ältere Menschen finden in der Innenstadt und den dörflichen Kernen Wohnraum mit guter Nahversorgung.“ Bei Jüngeren könne Achim „vor allem aufgrund der attraktiven Arbeitsmöglichkeiten“ punkten.

„Differenziertes Wohnraumangebot sicherstellen“ lautet folgerichtig das nächste Ziel. Aus der Zustandsbeschreibung leitet sich ab, wo angesetzt werden muss: „Neben dem allgemein bestehenden unzureichenden Wohnungsangebot fehlt es insbesondere an bezahlbarem Wohnraum.“

„Mobilitätskonzept der Stadt Achim“ ist Handlungsfeld sieben. Um die Verkehrswende zu erreichen, sollen Bahn- und Busverbindungen verbessert, das Radwegenetz und das Carsharing-Angebot erweitert werden. Auch Stationen für Leihräder will die Stadt schaffen.

„Seniorengerechte Angebote“ – der nächste Punkt – wollen Politik und Verwaltung angesichts einer „alternden Stadtgesellschaft“ ausbauen. „Großes Potenzial“ lasse sich in der Generation der „Baby Boomer“ finden. „Hier gilt es verstärkt für das Engagement zum Beispiel im Senioren- und Behindertenbeirat zu werben und die Netzwerke breiter aufzustellen.“

„Bürger-Engagement“ knüpft als nächstes Ziel daran an. „Unverzichtbare Säulen der Stadtgesellschaft“ seien in Achim reichlich vorhanden – egal ob Sportvereine, Feuerwehren, Fördervereine, Umweltschutz, Engagement für Kinder oder für Geflüchtete. Doch Freiwilligenarbeit wandele sich auch. „Viele Menschen möchten sich nicht mehr langfristig an einem Verein binden, sondern sich kurzfristig und projektbezogen engagieren.“ Mit mehr Fortbildungsangeboten und einer besseren „Anerkennungskultur“ will die Stadt noch mehr Einwohner für das Ehrenamt gewinnen.

„Bildungsqualität“ ist die nüchterne Überschrift für Ziel zehn. Dafür soll der Ganztagsbetrieb an den Schulen der Stadt „schrittweise“ eingeführt werden.

„Ärztliche Versorgung sicherstellen“ steht ebenfalls im Rathaus auf der Agenda. Die Stadt will eine „Strategie zu Ansiedlung von notwendigen Haus- und Fachärzten“ erarbeiten. Zudem gelte es, den Achimer Standort der Aller-Weser-Klinik zu erhalten.

„Fortführung Sportentwicklungsprozess (Schwerpunkt: Sportanlagen)“ ist der zwölfte Punkt im Zielekatalog. Es sei „auch eine Aufgabe der Stadt, die Sportaktivitäten der Achimer Bevölkerung ohne Vereinsbindung zu unterstützen und dafür ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten“. Das Sportzentrum am Freibad solle endlich mit einer modernen Laufbahn ausgestattet werden.

„Klimaschutzkonzept für Stadt Achim“, der nächste Punkt, sei nicht zuletzt notwendig, um die Lebensqualität der Bevölkerung zu erhalten. Dafür wird die Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen. Auch mit einer „Wärmeplanung“ und „Sanierungsmaßnahmen im gesamten öffentlichen Gebäudebestand“ will die Stadt Erfolge auf diesem Handlungsfeld erzielen.

„Entsiegelungskataster für die Stadt Achim“ ist das vorletzte Ziel überschrieben. Fünf Prozent der heute asphaltierten, betonierten Flächen sollen so umgebaut werden, dass das anfallende Oberflächenwasser zentral vor Ort versickern kann. Bei künftigen Bebauungsplänen will die Stadt „den Versiegelungsgrad auf ein absolutes Minimum reduzieren“.

„Entwicklung und Einrichtung Katastrophenschutzplan“ lautet das 15. und letzte Ziel. Im Gefahrenabwehrplan enthaltene Maßnahmen gelte es nun umzusetzen, dazu zählten auch Einsatzübungen. Die technische Ausstattung müsse verbessert werden. notwendig seien unter anderem moderne Sirenen und Notstromversorgungen im Rathaus und in den Feuerwehrhäusern.