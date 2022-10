Von Sonne begünstigte kleine Weltreise

Teilen

Burger-Stände gab es mehrere auf dem Fest. © -

Achim – Das durch den Feiertag verlängerte Wochenende erlebten in Achim viele beim vom Kasch veranstalteten Kultur- und Kulinarik-Festival. Vier „Themenwelten“ lockten an vier über die Fußgängerzone verteilten Standorten Besucherinnen und Besucher an. Das überraschend herrliche Herbstwetter mit viel Sonnenschein hob die Feierlaune.

Die Band Skalinka eröffnete das Fest auf dem Alten Markt fulminant. © -

Der Auftakt am Samstagabend auf dem Alten Markt geriet fulminant. Als Opener hatte sich das Team vom Kasch für die Oldenburger Ska-Band Skalinka entschieden. Eine goldrichtige Wahl, denn mit bis zu acht Personen auf der Bühne rockte die Band den Abend. Nach und nach tauten die Schau- und Hörlustigen auf und der Alte Markt wurde zur Tanzbühne. Das Zusammenspiel von Sängerin Clara Oster mit ihren „acht Jungs“ war beeindruckend. Mit sehr viel Energie, englischen und spanischen Liedern, die auch mehrstimmig umgesetzt wurden, und einer gehörigen Portion Humor lieferte die Band ein fesselndes Programm ab. Das Publikum dankte mit reichlich Applaus.

Mitreißende Musik versetzte das Publikum in Tanzlaune. © Tausendfreund (3), Mix (2)

Auch das kulinarische Angebot drumherum, mittel- und südamerikanisch ausgerichtet, mundete vielen. An Buden auf dem Alten Markt gab es zum Beispiel Falafel, Tabola, Burger mit Avocado und Twister-Pommes.

Der verkaufsoffene Sonntag bescherte einigen Läden guten Zulauf und Umsatz. © -

„Wir freuen uns über diesen gelungenen Start“, kommentierte Kasch-Mitarbeiterin Maike Seyfried. Doch es gab auch einen größeren Wermutstropfen bei dieser weitgehend über EU-Fördergeld finanzierten Veranstaltung. Etwas schade sei, dass sechs geplante Foodstände kurzfristig abgesagt hätten. „Als Gründe wurden uns Krankheit und Personalmangel benannt. Leider konnten wir dann auf die Schnelle auch keinen Ersatz mehr finden“, bedauerte Seyfried.

Maritimes Ambiente auf dem Bibliotheksplatz: Sonnenliegen und Strandkörbe waren beim herrlichen Herbstwetter gefragt. © -

Am Sonntag kamen drei weitere Feierplätze hinzu, die auch am Montag geöffnet hatten. „Mediterran“ war das kulinarische und musikalische Motto für die Langenstraße, wo es obendrein eine Menge Kinderspaß gab, während der Bibliotheksplatz ein Stück weit maritimes Flair bot. Aufgestellte Strandkörbe, Sonnenliegen und -segel sowie Fischernetze trugen dazu bei. Insbesondere am Sonntag genossen dort viele nur zu gerne ein Bad in der Sonne. Auf dem mit bayrischen Brezeln zum Aufblasen geschmückten Baumplatz ging es eher deftig und traditionell zu. In dieser „alpinen Zone“ spielten zum Beispiel die Band Edelweiss und das Alphorn-Trio.

Festivalbesucher konnten sich quasi in Achim auf eine kleine Weltreise begeben. Der verkaufsoffene Sonntag wirkte dabei zur Freude Seyfrieds als Verstärker. „Viele bummelten mit Einkaufstüten durch die Innenstadt und blieben bei den Musikbühnen gerne mal stehen.“