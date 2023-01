Volltreffer mit dem Nikolaus-Geschenk

Zufriedene Gesichter bei den Gewinnern der vier Hauptpreise: (von links) Katja Martens und Goran Petrovic, die beide einen E-Scooter „absahnten“, Hellmut Herzog (E-Bike) und Daniel Streithorst auf seinem neuen E-Lastenfahrrad. Axel Buschmann und Max Hertz-Kleptow, erster beziehungsweise zweiter Vorsitzender der Rotary-Stadttombola, teilen die Freude mit ihnen. © sp

Achim – Axel Buschmann, Vorsitzender der Achimer Rotary-Stadttombola, zeigte sich am Samstagmittag mitten auf dem Wochenmarkt bei der Übergabe der Hauptgewinne von der Aktion 2022 hochzufrieden: „Alle 40 000 Lose sind in kurzer Zeit verkauft worden.“ Auch Daniel Streithorst strahlte. Der 51-jährige Verdener hatte nämlich den Hauptpreis bei dieser Tombola abgeräumt – ein E-Lastenfahrrad im Wert von fast 4 000 Euro.

„Meine Mutter Ortrun, eine Achimerin, hat mir zehn Lose zu Nikolaus geschenkt. Und das Richtige war dabei“, erzählte Streithorst nachdem er das Lastenfahrrad mit Elektroantrieb vor der Gewinnausgabe des Tombolavereins in Räumen eines ehemaligen Reisebüros in der Fußgängerzone in Empfang genommen hatte. Der stolze Gewinner will das neue Gefährt behalten und es zusammen mit seiner Frau für die täglichen Einkäufe nutzen, teilte er weiter mit.

Daniel Streithorst hatte übrigens gleich doppelt Glück. Er stand mit seinen Ziffern eigentlich nur an dritter Stelle, doch die Besitzer der vor ihm gezogenen Gewinnlose hatten sich nicht gemeldet.

Als Zweitplatzierter nahm Hellmut Herzog aus Achim ein E-Fahrrad in Empfang. „Ich bin nicht mehr ganz so sicher auf zwei Rädern. Vielleicht bekommen meine Enkel das neue Vehikel“, meinte der 82-Jährige.

Katja Martens darf künftig einen E-Scooter ihr Eigen nennen. Oder vielleicht auch nicht. „Mein Lebensgefährte und ich sind uns noch nicht einig, wer das Los eigentlich gekauft hat“, verriet die 53-Jährige. Sei‘s drum. Fahren wollen mit dem Ding beide.

Das gilt auch für die Familie Petrovic, die jetzt ebenfalls einen E-Scooter im Fuhrpark hat. „Meine Frau Diana arbeitet im Achimer Rathaus und hat von Bürgermeister Ditzfeld ein Los geschenkt bekommen. Damit habe ich jetzt gewonnen“, berichtete Goran Petrovic.

Für Tombola-Chef Axel Buschmann steht nach dem Erfolg dieser Tombola fest, dass es 2023 eine Neuauflage geben wird. „Wahrscheinlich werden wir sogar den Lospreis von einem Euro halten können.“ Buschmann weiter: „Es ist auch weitgehend positiv aufgenommen worden, dass wir bei der Auswahl der Hauptgewinne den ökologischen Aspekt berücksichtigt haben. Ein besonderer Dank gilt natürlich allen Helfern, Losverkäufern und Sponsoren.“

Die Regale in der Gewinnausgabestelle zwischen der Commerzbank und der Sparkasse sind weitgehend leergeräumt. Was noch übrig ist (weil von den Gewinnern nicht abgeholt), geht laut Buschmann an die Achimer Tafel oder die Ukraine-Hilfe. Der gesamte Erlös der Tombola kommt wie immer bekanntlich derlei gemeinnützigen Zwecken und wohltätigen Institutionen in der Region zugute.