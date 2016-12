Volles Haus beim festlichen Weihnachtsball in Bierden

Die Geschenke sind verteilt und ausgepackt. Das Weihnachtsessen hat geschmeckt. Was also tun? Na, klar feiern. So luden der TSV Bierden und der Gastwirt zum „Klassiker“ im Achimer Stadtgebiet am ersten Weihnachtstag, dem Weihnachtsball im Gasthaus Meyer, ein. Ein volles Haus, wie man sieht. Ausgelassen und fröhlich feierten die Gäste in festlicher Garderobe, die ausdrücklich erwünscht war, mit bester Musik bis in die frühen Morgenstunden. Die Karten zum Ball waren bereits Wochen zuvor ausverkauft. - woe/Foto: Woelki