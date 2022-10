Voice Over Piano gastieren mit „Winterzauber“ in St. Matthias Achim

Von: Lisa Duncan

Voice Over Piano – Sara Dähn und Thomas Blaeschke mit Band – präsentieren am Sonntag, 27. November, in der St.-Matthias-Kirche ein Programm mit Weihnachtssongs. © Voice over Piano

Achim – Fans von Voice Over Piano (VOP) mussten lange darauf warten, denn aus Gründen des Infektionsschutzes war es in den vergangenen zwei Jahren gerade mit Weihnachtskonzerten eher schwierig. Nachdem Sängerin Sara Dähn und Pianist Thomas Blaeschke das für den 20. August in Achim geplante Open-Air-Konzert dann auch noch aus gesundheitlichen Gründen verschieben mussten, kommen sie nun erstmals mit ihrem Weihnachtsprogramm: Am Sonntag, 27. November, ab 16 Uhr, gastieren Voice Over Piano im Rahmen der Konzertreihe „Musik in St. Matthias“ in der katholischen Kirche an der Meislahnstraße.

Unter dem Titel „Winterzauber“ präsentieren Dähn und Blaeschke ihr bewährtes Repertoire, ergänzt durch eine gehörige Portion Lametta. „Christmas meets Rock, Pop und Musical“, fasst Thomas Blaeschke zusammen. Zu hören sind Songs aus eigener Feder sowie beliebte Melodien verschiedenster Stilrichtungen – darunter auch Klezmer, Chanson und Klassik-Anklänge bis hin zu Swing und Jazz. Das Publikum erwarten Songs von Leonard Cohen, Udo Jürgens, Michael Bublé, Mariah Carey und aus dem von Charles Dickens inspirierten Musical „Scrooge“, dessen Musik übrigens aus Blaeschkes Feder stammt. Und spätestens zu „’Stille Nacht’ in einer besonderen Version“, wie Thomas Blaeschke ein wenig geheimnisvoll ankündigt, sollte sich bei den Zuhörern vorweihnachtliche Stimmung einstellen – zumal in der Kirche schon die erste Adventskerze brennen wird. Begleitet werden die beiden Musiker bei diesem Konzert von dem Multiinstrumentalisten Klaus Heuermann, der mit Violine und Percussion (Wind Chimes, Bongo) das Klangerlebnis komplettieren wird.

„Mit Musik in St. Matthias wollen wir die ganze musikalische Bandbreite zeigen – von Kirchenmusik über Klassik bis hin zu Rock und Pop“, erklärt der Organisator der Konzertreihe, Rüdiger Dürr. Die Idee dahinter sei es vor vielen Jahren gewesen, den Fokus auf die St.-Matthias-Gemeinde zu legen und deren „Raum zu öffnen für die Achimer, um ihnen gute Musik zu präsentieren. Mir ist dabei wichtig, alle Achimer abzuholen“, betont Dürr. Die Konzerte sollten Zuschauern die Chance geben, „mal etwas Schönes zu erleben, was gerade in dieser Zeit der Krisen so notwendig ist“, so Dürr.

Für den erfahrenen Pianisten Thomas Blaeschke, der mit Sara Dähn und Band schon an vielen Schauplätzen in ganz Deutschland sowie in den USA, Belgien, Italien und Luxemburg aufgetreten ist, sind Gastspiele in Kirchen „etwas ganz Besonderes“: Zum einen aufgrund des Klangs, zum anderen wegen der Bedeutung, die Kirchen für viele Menschen haben: „Egal, ob Leute Kirchenbesucher sind oder nicht – es herrscht eine gute Grundstimmung und viele fühlen sich hier zu Hause“, erklärt er. Nachdem die Musiker wegen Corona zeitweise auf Online-Konzerte ausweichen mussten und seit Anfang Oktober wieder touren, sind sie gespannt auf das Erlebnis mit dem Achimer Publikum. Sängerin Sara Dähn freue sich besonders auf die bevorstehenden Weihnachtskonzerte, wird sie von Thomas Blaeschke zitiert.

Gefördert wird das Konzert mit Landesmitteln über den Landschaftsverband Stade, als Sponsoren sind die Stadtwerke Achim und die Bremische Volksbank mit im Boot. Der Vorverkauf ist gestartet, Tickets gibt es zum Preis von 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, beim Achimer Kreisblatt, bei der Buchhandlung Hoffmann, im Pfarrbüro St. Matthias oder online über Nordwest-Ticket und Ticketmaster sowie im Webshop von VOP: www.voiceoverpiano.de.