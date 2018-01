„Viva la Vida!“ – Chormusik voller Feuer

Am kommenden Mittwochabend im Kasch: der gemischte Bremer Kammerchor „Vox Animae“ unter der Leitung von Imma Einsingbach.

ACHIM - „Viva la Vida! – Es lebe das Leben!“ heißt das neue Programm von „Vox Animae”, dem 14-köpfigen gemischten Kammerchor aus Bremen unter der Leitung von Imma Einsingbach.

Am Mittwoch, 31. Januar, ist er ab 20 Uhr im „Blauen Saal“ des Achimer Kasch an der Bergstraße zu erleben.

Fetzige Tanzlieder und melancholische Liebesklagen aus Spaniens „Goldenem Zeitalter“ sowie Musik aus dem barocken Italien sind zu erwarten. „Lassen Sie sich überraschen von Chormusik aus Lateinamerika, entdecken Sie mit uns den Zauber der Habanera und der Milonga. Da wippen die Füße von ganz allein mit…“, heißt es weiter zum Programm. Der Erlös des Konzertes fließt an ein Hort- und Bildungsprojekt für Kinder in Mauretanien, mit dem die Chormitglieder von Anfang an besonders verbunden sind: www.stiftung-kirchmann.de/projekte/la-porte-de-lespoir.

Der Eintritt am Mittwoch beträgt 12, ermäßigt 8 Euro.