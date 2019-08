Visionen in Wachs

Heike Jeschonnek aus Berlin und Ingrid Köppler vom Achimer Kunstverein (links) umrahmen hier das Werk „Die Konstruktion“ – das größte in der aktuellen Hünenburg-Ausstellung. Den Besuchern der Vernissage erläutert die Künstlerin Hintergründe ihres Schaffens, bei dem Wachsschichten eine grundlegende Rolle spielen. Foto: Lau e

Baden - Von Heinrich Laue. Spreefluten durch die Mitte Berlins lenken und dort auf dem Gelände des ehemaligen DDR-Palastes der Republik eine begrünte Zone zur Erholung schaffen. Diese alternative Vision zu den großen Stadtschloss-Bauplänen hat Heike Jeschonnek in „Die Konstruktion“ verarbeitet.

Dieses Werk ist das großformatigste in ihrer derzeitigen Ausstellung im Badener Haus Hünenburg, die am Sonntag mit einer gut besuchten Vernissage eröffnet wurde. „Wie wir leben wollen“ lautet das Motto und „Zeichnungen in Wachs“ der Untertitel.

Ihre Technik, mit mehreren Wachsschichten auf Papier, Holz oder Pappe zu arbeiten, Zeichnungen einzuritzen und diese gelegentlich durch Acryl- oder auch Ölfarben zu beleben, hat die 1964 in Gummersbach geborene Künstlerin aus Berlin seit 2006 entwickelt, wie sie selber berichtete.

Heike Jeschonnek besuchte nach dem abgeschlossenen Diplompädagogik-Studium von 1993 bis 2001 die Hochschule der Künste Berlin als Meisterschülerin und erhielt mehrere Stipendien und Preise für ihre Arbeiten. Nominierungen für den Kunstpreis der Berliner Rosenheim-Stiftung und den ebenfalls dort verliehenen internationalen Lucas-Cranach-Preis zeugen von der Wertschätzung ihrer Kunst.

Ingrid Klöpper vom Achimer Kunstverein und Thorsten Springer vom Vorstand des Hünenburg-Vereins freute sich gleichermaßen, die Künstlerin aus der großen Hauptstadt für die Ausstellung in Baden gewonnen zu haben.

Ausgangspunkt, sich der Thematik „Wie wir leben wollen“ zu widmen, seien Gespräche in der Familie mit dem Ehemann und drei fast erwachsenen Töchtern gewesen, erläuterte Heike Jeschonnek. Dabei ging es darum, wie sich die jüngere Generation die künftige Entwicklung der Metropole vorstellt und wie eben auch in der Großstadt ein Leben mit mehr Natur möglich wäre.

Andere durchnummerierte Werkreihen in der Hünenburg sind mit „Knoten lösen“ oder „Chroniken“ betitelt. Auch Bilder wie „Schwere See“, „Drohne“ oder „Acryl auf Nessel“ gibt es zu entdecken. Die Nachfrage einer Besucherin, ob die auf Wachs basierenden Werke denn in der Wohnung auch dem Sonnenschein ausgesetzt werden dürften, beantwortete deren Schöpferin beruhigend: „Der Schmelzpunkt liegt zwischen 60 und 70 Grad.“

