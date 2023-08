Virtuelle Stadtrundfahrt mit Lücken: Google veröffentlicht erstmals Street-View-Fotos aus Achim

Google veröffentlicht erstmals Street-View-Fotos aus Achim / Stand zunächst November 2022

+ © Christian Walter Entlang der blau eingefärbten Straßen ist das Kamera-Auto Ende 2022 gefahren. Unten rechts neben dem Routenplaner-Pfeil ist der Schlenker über den Baumplatz erkennbar. © Christian Walter

Der US-Konzern Google hat erstmalig Fotos aus Achim bei Street View veröffentlicht. Ende 2022 war ein Kamera-Fahrzeug in der Weserstadt unterwegs. Zu sehen sind kuriose Schlenker durch schmale Nebenstraßen und über Parkplätze. Gleichzeitig fehlen wichtige Orte wie die Mühle oder Teile der Innenstadt.

In Bremen ist bis auf Weiteres immer Freimarkt. Jedenfalls wenn man bei Google Street View durch die Hansestadt stöbert. Die neuen Fotos an der Bürgerweide hat der Google-Konzern im Oktober 2022 aufgenommen.

Einen Monat später war ein Kamera-Fahrzeug des US-Onlineriesen erstmalig überhaupt auch in Achim unterwegs. Die Premiere von Street-View-Fotos aus dem Achimer Stadtgebiet weckt Neugier: Wo ist das Kamera-Fahrzeug entlang gefahren und gibt es vielleicht auch hier die eine oder andere saisonale Besonderheit oder Kuriosität, wie man sie, wie oben beschrieben etwa in Bremen, aber auch in anderen Winkeln der Street-View-Welt schon gesehen hat?

Zunächst mal ist da das Wetter – schon verrückt: Während dieser Text entsteht, eigentlich mitten im Hochsommer, ziehen draußen dunkle Wolken vorbei, es regnet und ist deutlich zu kalt für die Jahreszeit. Dass an diesem ersten August-Tag beim Betrachten von Fotos ausgerechnet aus dem vergangenen November, dem traditionell wettertechnisch nicht gerade lebensfrohesten aller Monate, die Stimmung deutlich steigt, ist bemerkenswert. Denn auf diesen Google-Fotos beherrschen blauer Himmel und strahlender Sonnenschein die Szenerie.

Das ist Absicht und Teil der Vorbereitungen der Aufnahmen, wie eine Nachfrage bei dem Konzern ergibt: „Bei der Planung unserer Fahrten achten wir genau auf die Sonne, die hoch genug stehen muss, damit die Schatten nicht die Gebäude verdecken. Wir berücksichtigen auch das Wetter und die Temperatur, denn wir wollen nicht, dass Schnee, Nebel oder Regen zu Verzögerungen oder unscharfen Bildern führen.“

Eine Kuriosität fällt etwa an einer Wohnstraße in Achim-Nord auf: Dort hängen an einer Eingangstür eine glänzende Girlande und ein Helium-Ballon in Form eines Kinderwagens. Offenbar hat dort jemand im November 2022 Nachwuchs bekommen.

Teilweise könnte man aber auch die Fahrstrecke des Kamera-Fahrzeugs an sich kurios nennen. Denn wer sich in Achim auskennt, weiß natürlich, dass beispielsweise die Mühle ein Wahrzeichen der Stadt ist. Die ist genauso wenig bei Street View zu sehen wie die gesamte Fußgängerzone mit all ihren historischen Bauwerken oder dem Rathaus samt Restaurant. Okay, es handelt sich um eine Fußgängerzone. Aber einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung für das einmalige Befahren per Auto hätte die Stadt bestimmt nicht abgelehnt.

Was völlig legal möglich gewesen wäre: eine Fahrt entlang der historischen Fassade des Gymnasiums am Markt, das zur Straße Am Marktplatz hin in einem Gebäude mit deutlich mehr als 100 Jahre alter Geschichte untergebracht ist. Stattdessen bog das Google-Auto 2022 kurz vorher ab und drehte eine Runde über den Baumplatz. Der ist nun bei Street View zu sehen – in all seiner Schönheit, wie übrigens auch der Edeka-Parkplatz in Bierden, der der Sparkassenfiliale am Schmiedeberg – eher ein nicht sonderlich einladender Hinterhof – und der des TSV Bierden hinter der Bahn.

+ Der Baumplatz in voller Schönheit. Das Gymnasium am Markt (rechts im Bild) lässt sich bei Google Street View nur von hier aus betrachten, nicht von der Straße am Marktplatz aus. © Screenshot Google Street View

Im Verlauf der L 158 macht das Google-Auto noch einen unerwarteten Schlenker, verlässt die Obernstraße und befährt stattdessen die Nebenstraßen An der Lehmkuhle und Am Bürgerpark, um dann wieder auf die Landesstraße aufzufahren und seinen Weg in Richtung Uesen fortzusetzen. Ein letztes Kuriosum in dieser beispielhaften Auflistung: Die Borsteler Landstraße, eine nicht unwichtige Einfallstraße nach Achim, ist zwischen Am Freibad und Friedrichstraße, also dem Bereich, in dem die Kita liegt, nicht virtuell befahrbar, dafür die sehr schmalen Wohnstraßen Hinrich- und Albertstraße ein kurzes Stück entfernt.

Auf Nachfrage lässt der Google-Konzern wissen: „Wenn wir überlegen, an welchen Orten wir mit dem Fotografieren beginnen, fahren wir in der Regel dorthin, wo Street View für die meisten Menschen nützlich ist. Wir beginnen oft im Stadtzentrum, um beliebte Innenstadtbereiche zu erfassen, und bewegen uns dann nach außen. Dabei kann es sein, dass wir nicht jede Straße erfassen.“ Nun ist es zwar nicht nutzlos zu wissen, dass an der Hinrichstraße ein Spielplatz liegt. Aber beliebte Achimer Innenstadtbereiche wie der zentrale Bibliotheksplatz oder der Fußgängerzonen-Teil der Obernstraße mit seinen Geschäften sind bei Street View nicht zu sehen, obwohl es für Besucherinnen und Besucher der Stadt wie für die Geschäftsleute gleichermaßen nützlich wäre zu wissen beziehungsweise zu zeigen, welche Angebote man dort finden kann.

An anderen Ecken der Stadt verändert sich gerade viel in kurzer Zeit, etwa im Lieken-Quartier. Der Direktvergleich zeigt auf, was sich in den rund neun Monaten seit den Aufnahmen getan hat. Zudem wird dort gerade der ZOB gebaut, die Mobilitätsstation ist ebenfalls im Bau.

+ Ein Dreivierteljahr liegt zwischen den Google-Aufnahmen und heute. An Orten wie dem Lieken-Gelände, auf dem derzeit gebaut wird, hat sich seitdem schon wieder einiges getan. © Christian Walter

Im Moment ist das in den Street-View-Bildern alles auf dem Stand von November 2022 eingefroren. Doch das heißt nicht, dass das die nächsten drei, fünf oder zehn Jahre so bleiben wird. „Wir sind auch 2023 wieder unterwegs“, teilt Google mit und listet online auf, in welchen Kommunen in näherer Zukunft Google-Kamera-Autos fahren werden. In Niedersachsen ist für den Zeitraum Juni bis einschließlich Oktober dieses Jahres in der näheren Umgebung lediglich Verden aufgelistet, Achim nicht. Mindestens bis Oktober wird es also erst einmal beim derzeitigen Stand der Street-View-Ansichten von Achim bleiben. Bei der nächsten Tour, wann auch immer sie stattfinden wird, hat der Konzern eine neue Gelegenheit, gegebenenfalls Straßenabschnitte zu vervollständigen, bestimmte Orte wie die Mühle mit aufzunehmen (vielleicht warten sie am besten, bis im Sommer kommenden Jahres die neue Galerie steht) und vielleicht auch durch die Innenstadt zu fahren und nicht nur drumherum.

+ Nur echt auf dieser Website - nicht auf Google Street View: Die Achimer Windmühle. © Christian Walter

Während der Foto-Fahrten werden zwangsläufig auch Privatgrundstücke passiert und fotografiert. Während die einen Eigentümerinnen und Eigentümer der Veröffentlichung von Fotos von ihrem Haus und Grundstück – im Internet für jedermann weltweit sichtbar – sofort und vehement mit Verweis auf Datenschutz, den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre einen Riegel vorschieben und auf eine Verpixelung ihrer Immobilie bestehen, freuen sich andere sogar über die Fotos des Konzerns. Einer von ihnen ist Christian Butt. Er besitzt ein Reihenendhaus an der Leipziger Straße und sagt: „Ich bin damit sehr zufrieden, dass endlich auch kleinere Städte bei Google Street View zu finden sind.“ Denn sollte es irgendwann einmal dazu kommen, dass er sein Haus verkaufen wolle – was derzeit ausdrücklich nicht der Fall sei, aber wenn, „dann wird wahrscheinlich jeder Interessent erst mal bei Google Street View gucken: Wo ist das Haus, wie sieht es aus, und ich finde, die Leipziger Straße ist ganz gut getroffen. Die Umgebung sieht sehr gepflegt aus und ich könnte mir vorstellen, dass Interessenten dann sagen: Ja, das gucken wir uns mal in natura an.“

Wer jedoch das Gegenteil erreichen will, also eine Unkenntlichmachung, und dies in der Vergangenheit auch schon gegenüber Google kommuniziert hat, der muss bei zukünftigen Foto-Touren des Konzerns übrigens nicht erneut tätig werden: „Für zukünftige Aktualisierungen werden die Unkenntlichmachungen von Häusern automatisch übernommen“, heißt es in dem Statement von Google gegenüber der Redaktion.

Kurios im Fall der Leipziger Straße ist übrigens der Direktvergleich zwischen Google Street View und Google Maps: Die Häuser von Christian Butt und seinen Nachbarn wurden 2016 und 2017 errichtet. Wer aus Street View heraus zoomt, sieht statt Reihenhäusern auf einmal nur noch eine grüne Wiese. Vielleicht könnte auch der Dienst Google Maps mal ein Update vertragen – die Satellitenbilder dort sind von 2009.