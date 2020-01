Von Virenschutz bis Bürgernähe

EDV-Chef Holger Kruse stellt die städtische Onlinewelt auf große neue Herausforderungen um

+ Holger Kruse, „Chef der Rathaus-Server“. Foto: Brodt

Achim - Von Manfred Brodt. Erschreckende Meldungen aus der Welt des Internets machten jüngst die Runde. Ein teuflisches Virus namens Emotet legte die Computer von Privatpersonen, Firmen, Kliniken und Verwaltungen lahm. Parallel stellte Microsoft seine Sicherheits-Updates für die alten Computer bis Windows 7 ein und bietet diese Aktualisierungen kostenlos nur noch ab der Generation Windows 10 an. Auch die Verwaltungswelt der Stadt Achim ist mittlerweile online geworden. Der große Hackerangriff wie in Frankfurt, Gießen, Freiburg und Berlin, wo die städtischen Ämter oder Universitätsbibliotheken lange blockiert waren, zeichnet sich in Achim aber nicht ab.