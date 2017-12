Vier Wochen Zeit für 89 Seiten schwere Kost

Achim - Bis Ende Dezember können die Bürger Stellung nehmen zum neuen Verkehrs-Bebauungsplan Achim-Ost, der wegen einer möglichen Amazon-Ansiedlung im Bereich der Autobahnanschlussstelle Achim-Ost neue Zufahrten zum Gewerbegebiet Uesener Feld vorsieht. Der Plan ist unter www.achim.de und im Rathaus einzusehen, wo die Stadtvertreter auch zu Erläuterungen bereit sind. Hans-Dieter Pöhls und Thorsten Wendt halten es jedoch für eine Zumutung, für den 89 Seiten dicken Bebauungsplan in der Vorweihnachtszeit nur vier Wochen Zeit zu bekommen. Sie baten jetzt während der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Umwelt und Verkehr vergeblich um eine Fristverlängerung.

Sie haben außerdem ihre Position gegen die Amazon-Ansiedlung in Achim in einer Petition an den niedersächsischen Landtag bekräftigt. Sie beklagen dort, dass es keine echte Bürgerbeteiligung in Achim gebe, und fordern eine Abstimmung der Bevölkerung über das Großprojekt.

Während der Ausschusssitzung wurde jetzt deutlich, dass die mit dem neuen Bebauungsplan verbundenen Verkehrsuntersuchungen im Raum Achim-Ost enden, aber nicht zum Beispiel die Ueser Kreuzung einbeziehen. Diese großräumige Verkehrsuntersuchung werde im neuen Jahr nachgeliefert, versicherte Erster Stadtrat Bernd Kettenburg.

Dann ist allerdings die jetzige Bürgerbeteiligung zum neuen Verkehrsbebauungsplan längst abgelaufen.

Anwohner Rainer Penczok brachte den Widerstand auf den Punkt und appellierte an die Ratsmitglieder: „Gehen Sie in sich. Seien Sie für die Bürger Achims, nicht für die Bürger von Texas!“ J mb