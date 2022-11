Vier Musikbegeisterte aus Achim produzieren Podcast „Wellenbrecherbereich“

Von: Lisa Duncan

Ihre Freundschaft und die Liebe zur Musik verbindet sie: Marco Kohlmann und Alexander Faber (v.l.). © Duncan

Achim – Der Trend, Podcasts zu hören, ist schon länger da und hat während der Pandemie noch deutlich zugelegt. Aber einen Podcast selber produzieren? „Einfach machen“, dachten sich Alex Faber, Felix Burmester, Gerrit Kaminski und Marco Kohlmann, nach eigenen Angaben „vier musikbegeisterte Jungs“, die alle ursprünglich aus Achim kommen. Seit knapp zwei Jahren bringen sie nun ein- bis zweimal pro Woche eine neue Folge ihres Musik-Podcasts „Wellenbrecherbereich“ heraus, dazu einen gleichnamigen Blog und weitere Inhalte auf ihrem Youtube-Kanal.

„Wellenbrecherbereich“ – geht es nicht auch etwas kompakter? „Den Namen haben wir bewusst genommen, weil er ein bisschen sperrig ist und brachial klingt“, sagt Podcaster Marco Kohlmann. Kleiner Nebeneffekt: „Der Name ist relativ einmalig und hat Wiedererkennungswert.“ Außerdem steht die mögliche kurze Variante „Wellenbrecher“ unter anderem für ein hannoveraner Jugendzentrum oder eine Segelschule. Es gibt aber auch einen inhaltlichen Grund: „Wellenbrecherbereich heißt der Ort direkt vor der Bühne, quasi das Moshpit, und da treffen wir uns mit unserem Podcast auch. Von Musikbegeisterten für Musikbegeisterte“, erklärt Alexander Faber.

Marco Kohlmann und Alex Faber kennen sich schon aus frühen Kindertagen. Das gilt auch für die anderen beiden Mitstreiter, die alle in Achim aufwuchsen. Faber wohnt noch im Weserort, die anderen in Bremen und Blender-Hiddestorf. Als Nachbarn spielten Kohlmann und Faber schon in frühester Kindheit zusammen. Trotz vier Jahren Altersunterschied entwickelten sie gemeinsam Hörspiele und unternahmen erste musikalische Gehversuche. „Musik verbindet uns extrem“, erzählt der 43-jährige Marco Kohlmann. Darum rannte Alex Faber im Sommer 2020 mit seinem Vorschlag, einen Musik-Podcast zu produzieren, bei seinen drei Kumpanen auch offene Türen ein. Rückblickend kehrt Faber damit in zweifacher Hinsicht zu den Wurzeln zurück: Der Industriekaufmann hat auch Journalistik in Bremen studiert.

Die Geschichte ihrer Freundschaft bildet übrigens den Aufhänger für die erste Podcast-Folge, die die beiden aufgrund der dürftigen Tonqualität allerdings nicht weiterempfehlen würden. „Wir dachten zuerst Alex’ Bar und Keller ist super, um den Podcast aufzunehmen. Man hat dort aber einen Hall, den man in der Postproduktion nicht wieder runterkriegt. Das klingt, als hätten wir es in einer riesigen Lagerhalle aufgenommen“, erklärt Marco Kohlmann. Über diese Probierphase seien sie aber lange hinausgewachsen und könnten inzwischen eine ordentliche Klangqualität vorweisen. Dazugelernt haben sie auch, was die Länge einer Folge betrifft. Dabei hätten sich 20 Minuten bis eine Stunde als Zeitspanne für eine Podcast-Folge bewährt.

Grundsätzlich sind die Folgen in vier Teile gegliedert: In „Tipps aus’m Pit“ stellen die Vier vor, was sie in letzter Zeit vermehrt gehört haben. Das können Musikalben, aber auch Bücher oder andere Medien zum Thema Musik sein. Neben der weiteren Rubrik „Albumbesprechung“ gibt es noch „Thema und Spiel“. Dabei geht es um ein bestimmtes Musik-Thema und ein passendes Spiel dazu. Der Verlierer muss eine „Bestrafung“ über sich ergehen lassen, die auf Youtube gezeigt werden. So singen „Marco und Gerrit Power“ in einer dieser Bestrafungen den 80er-Jahre-Schlager „Felicità“. Kohlmann trägt dabei als weiblicher Part eine Langhaarperücke. Für eine der nächsten Folgen haben sie ein bekanntes Musikvideo aus den 90ern nachgedreht – man darf gespannt sein ... In der Rubrik „Dreckiges Dutzend“ suchen sich die Podcast-Macher jeweils drei Songs zu einem bestimmten Thema aus und sprechen darüber. Dazu gibt es natürlich auch eine Playlist. Hinzu kommen in loser Folge Interviews mit Bands und Solokünstlern. Einmal im Jahr, im „Gender January“, geht es ausschließlich um Platten von weiblichen Bands und Musikerinnen.

Spielschulden eingelöst: Marco und Gerrit Power singen „Felicità“ auf Youtube. © -

Mit der Professionalisierung wächst auch der Bekanntheitsgrad von „Wellenbrecherbereich“. Inzwischen sind es 200 bis 300 Klicks pro Folge, bei Instagram haben sie knapp 400 Follower. Es kommen schon Anfragen von Plattenlabels und nicht umgekehrt. „Über Instagram haben uns Leute aus NRW oder Bayern angeschrieben und Fragen zum Podcast gestellt“, erzählt Marco Kohlmann. Die in der Region bekannte Band Mischwald habe gezielt um eine Besprechung ihres neuen Longplayers gebeten. Auch erste Interview-Anfragen seien schon erfolgt.

Mit der Moderation wechseln sich die Vier ab. Von der Aufnahme über den Schnitt bis hin zu Social Media hat im Team des „Wellenbrecherbereichs“ ansonsten jeder seine eigene Aufgabe. Oder in Marco Kohlmanns Worten: „Jeder hat so seine Inselbegabung. Gut, dass wir zu viert sind.“ Und Alex Faber ergänzt: „Da sind wir schon wie ein Uhrwerk.“ Der Zeitaufwand, den die beinahe wöchentliche Podcast-Produktion in Anspruch nimmt, hätten sie alle inzwischen fest in den Alltag integriert.

Auch musikalisch hat jeder seinen Schwerpunkt: Während Alex und Gerrit in der Regel Nu Metal und Progressive Rock bevorzugen, fühlen sich Marco und Felix eher in Sachen Punk und Hip-Hop zu Hause. Wobei auch da die Meinungen auseinandergehen können, erklärt Marco. Etwa bei der stark polarisierenden Hip-Hop-Combo K.I.Z. Auch die Spiele sorgen für Dynamik: „Marco und ich können beide schlecht verlieren und gegeneinander noch viel schlechter“, gibt Faber zu. Mit amüsantem Ergebnis für die Hörer. Bei der Postproduktion bleiben übrigens auch Lacher drin, denn die Gespräche sollen lebendig rüberkommen. Gute Vorbereitung in Form von Gesprächsnotizen gehören aber unbedingt dazu. „Es soll ja kein Stammtisch-Kneipen-Niveau sein“, stellt Alex klar. „Wir haben ja auch was zu sagen.“

Um Ausgaben zu decken, hat der „Wellenbrecherbereich“ seit Kurzem auch einen T-Shirt-Shop. Ein regelmäßiger Posten seien etwa Gema-Gebühren, weil in den einzelnen Folgen immer Musik eingespielt wird. Unter den selbst designten Motiven befindet sich etwa das „Musikmensch“-Shirt, das die klassische Evolution vom Affen hin zum Kopfhörer tragenden Homo sapiens zeigt. „Zugleich ist das eine Anspielung auf meine Anmoderation, in der ich das Publikum mit den Worten ‘Liebe Musikmenschen da draußen’ begrüße“, erzählt Alex. Das gefalle ihm besser, als jedesmal das Wort „Zuhörer“ zu gendern.

Die Ideen gehen den vier Ur-Achimern nicht aus – neben laufend neuen Spielen, Video- und Audio-Formaten für den Podcast, denkt das Quartett auch schon über Vorschläge wie ein Festival, einen Plattenladen mit Bar und vieles mehr nach.

Solokünstler, Bands oder Plattenlabels, die Kontakt mit „Wellenbrecherbereich“ aufnehmen möchten, wenden sich per E-Mail an info@wellenbrecherbereich.de oder über das Instagram-Profil #wellenbrecherbereich“. Wer mehr wissen will, findet hier den Blog: www.wellenbrecherbereich.de.