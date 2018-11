Vier Jahre später wieder vor Gericht

Gleiches Vergehen: Drogenhandel

Achim - Von Wiebke Bruns. Heute vor genau vier Jahren startete am Landgericht Verden ein Prozess gegen sechs Angeklagte wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Zwei der damals Verurteilten, eine heute 38 Jahre alte Frau aus Achim und ein 30 Jahre alter Mann aus Bremen-Hemelingen, stehen seit gestern wieder in Verden vor Gericht. Zusammen mit einem 32 Jahre alten Achimer, und wieder geht es um Drogenhandel.