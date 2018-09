Vieles rar, aber mit Poetry-Slam „das richtige Fenster geöffnet“

Achim - Von Herman Hemmen. „Jugend heute und morgen“ lautete das Thema einer Podiumsdiskussion, zu der die Bürgerstiftung Achim eingeladen hatte. Es war die dritte Veranstaltung in der Reihe „Zeitgespräche“, die am Dienstagabend im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) über die Bühne ging.

Vertreter verschiedener Jugendorganisationen und Einrichtungen sowie Jugendliche, aber auch älteres Publikum hatten Gelegenheit, sich über verschiedene Fragen auszutauschen.

„Wie können Jugendliche erreicht werden?“ „Was verbindet Jugendliche miteinander, was trennt sie oder was erwartet sie morgen?“ Diese und weitere Fragen wurden im Blauen Saal unter Leitung von Sascha Erbacher, Kuratoriumspräsident der Bürgerstiftung Achim, lebhaft diskutiert.

Mit ihm am Podium saßen Isabel Fahl, zweite Vorsitzende der Karateabteilung im TSV Achim, Saskia Zwilling, ehemalige Sprecherin des Stadtschülerrats, Gesa Kaemena, Sozialpädagogin bei der Stadt Achim, Finn-Niklas Gerken, Jugendsprecher der Feuerwehr Achim und Ortsjugendvorsitzender der DLRG, Jan Henning Göttsche, Jugendsozialarbeiter beim Verein Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe (Sofa).

„Die Bürgerstiftung will mit dieser Veranstaltung einen Beitrag leisten, Verständnis zu entwickeln für die Bedürfnisse der Jugend in Bezug zu ihrer und unserer Stadt“, sagte Rolf Wiesner, Vorsitzender der Bürgerstiftung, bei der Begrüßung. Allerdings war der Blaue Saal nur sparsam mit Jugendlichen besetzt.

Erbacher dankte zunächst Kuratoriumsmitglied Hans-Jürgen Wächter für die geleistete organisatorische Arbeit und bat die Gäste um eine rege Beteiligung an der Podiumsdiskussion. Er sei gespannt, welche Ergebnisse die Bürgerstiftung am Ende übergeben werden könnten.

Sport-Angebot vielfältig

Wie können Jugendliche erreicht werden? Isabel Fahl fand, dass Eltern ihren Kindern vorleben müssten, sich zum Beispiel sportlich zu betätigen. Die Angebote der Sportvereine und von Sofa seien bereits vielfältig, aber Flyer nicht der richtige Kommunikationsweg, meinte Gesa Kaemena. „Wir müssen erkennen, was die Jugendlichen wollen“, sagte Jan Henning Göttsche.

Angesichts der Belastung durch die Schule und viele konkurrierende Freizeitangebote sei es schwierig, junge Leute im Verein auf Dauer bei der Stange halten zu können, hieß es aus dem Publikum. Zur in diesem Zusammenhang angesprochenen „ausufernden Handynutzung“ antwortete Göttsche: „Die Jugendlichen müssen Freiräume haben und diese so verbringen, wie sie es wollen.“ Auch Erwachsene seien häufig medial unterwegs, merkte Zwilling an, „Kinder nehmen dies sehr schnell auf.“

Die technische Entwicklung werde voranschreiten, waren sich alle am Podium einig. „Wer weiß, ob es in 30 Jahren noch Schulen gibt und nicht alles gegoogelt wird“, spekulierte Gerken.

Die Schulen in Deutschland würden schamlos von der digitalen Welt abgehängt, äußerte Dr. Stefan Krolle, Leiter des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums. Er forderte aber auch eine dritte Sportstunde pro Woche in der Schule. Krolle: „Kinder müssen gefordert werden, damit sie auch ihre körperliche Leistungsgrenze erreichen.“

Erreichen denn die Vereine und andere Akteure in der Jugendarbeit auch Neuzugezogene und Flüchtlingskinder?

„Wir kommen über Schulen und das Bürgerzentrum in Kontakt mit neu in Achim Angekommenen und haben es gut hinbekommen, diese Kinder aufzunehmen“, stellte Jan Henning Göttsche fest. Für Isabel Fahr wäre es bereits ein Erfolg, wenn von 20 zunächst von Karate begeisterten Jugendlichen einer den Weg in ein regelmäßiges Training findet. Schule müsse sich nach außen öffnen und sich zum Beispiel mehr in Sachen Ausbildungsplatz engagieren, betonte Dominik Lerdon, Leiter der Liesel-Anspacher-Schule.

Soziale Medien nutzen

Sind Stadt und Vereine in den sozialen Medien auch richtig und aktuell vertreten und können 13-Jährige nicht mehr Verantwortung haben? Der Datenschutz mache hier einen Strich durch die Rechnung, sagte Gerken. Schule müsse auch mal etwas Neues im Sportangebot ausprobieren und moderner werden, waren Saskia Zwilling und Jan Henning Göttsche einer Meinung.

Das Beste, was passieren könne, sei, wenn junge Menschen selbst das Heft des Handelns in die Hand nähmen. „Es bringt nichts, wenn wir Jugendliche bitten müssen, mitzumachen“, zeigte sich Göttsche überzeugt.

Als Gesa Kaemena junge Leute im Publikum bat, dazu mal ihre Meinung zu sagen, war die Resonanz sehr überschaubar. Luca Tietje berichtete von Aktivitäten im Dröönläänd, wo sich ein kleiner Kreis bei der Musikerinitiative Achim und Umgebung engagiere. Yasemin Eris hielt eine persönliche Ansprache von Jugendlichen für wichtig. Beim Campus-Event hätten viele das erste Mal einen Hammer in der Hand gehabt und ihre Arbeit sei gewürdigt worden, hob Dominik Lerdon als positives Beispiel hervor. Stefan Krolle lobte den Poetry Slam: „Hier wurde das richtige Fenster geöffnet.“

Und wie sollte die Zukunft für die Jugend aussehen?

Saskia Zwilling wünscht sich, dass die Eltern ihren Kindern mehr Freiraum geben. Finn Gerken und Gesa Kaemena hätten gerne eine Disco in Achim. Jan Henning Göttsche fordert eine „attraktive Innenstadt“. Isabel Fahl „möchte, dass die Jugendlichen etwas finden, wofür sie sich engagieren können“.