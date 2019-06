Viele packen an, viele feiern mit

Borstel – Das Dorfgemeinschaftsfest Borstel wurde am Wochenende zum 40. Mal gefeiert. Ungezählt sind die Gespräche, Planungen und Aktionen, die seit 1980 dazu beigetragen haben, den Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung zu stärken.

Das Jubiläumsfest begann unter der Woche mit dem Aufbau des Festzeltes am Alten Heerweg. Dafür waren viele helfende Hände nötig. Der Sonnabend stand im Zeichen eines geselligen Nachmittags, der den jungen und älteren Gästen unterschiedliche Unterhaltungsmöglichkeiten bot. Wer mochte, tobte auf der Hüpfburg, testete spielerisch einige Fortbewegungsmittel, zielte auf die Torwand oder genoss die eine oder andere Tasse Kaffee samt Klönschnack.

Für diese Kaffeetafel hatten die Frauen des Dorfes, das bereits seit 1929 ein Ortsteil von Achim ist, wieder alle Register ihrer Backkunst gezogen. Das Ergebnis: Eine große Auswahl an Torten und Kuchen, die in Minutenschnelle reduziert wurde. Anmerkung am Rande: Wie immer, unabhängig von der gebotenen Vorsicht eines Verderbs der frischen Ware wegen der Hitze, waren die Sahneschnitten als erstes vergriffen.

Zuvor hatte Martin Gerken als Vorsitzender des Festausschusses die Gäste begrüßt und dabei viele Mitwirkende gelobt: „Es ist immer gut, wenn man nicht um Hilfe betteln muss.“ In Borstel, so Gerken, sei die Bereitschaft zum Mitmachen besonders ausgeprägt. Alles werde in Eigenregie geplant und finanziert.

Lob gab es aber auch für Martin Gerken selbst. Thomas Roth nannte ihn in seinem kleinen plattdeutschen Vortrag „das Herz und Hirn“ des Borsteler Dorfgemeinschaftsfestes. Roth, der vorab von sich behauptet hatte, der plattdeutschen Sprache nicht mächtig zu sein, widerlegte sich selbst eindrucksvoll. Dafür taugte eine Geschichte von Tine Listich. Sogar gebürtige Borsteler, die Plattdeutsch seit ihrer Kindheit schnacken, hatten nichts einzuwenden. Keiner war darüber glücklicher als Thomas Roth.

Am Samstagabend war Party angesagt. DJ Thorsten hatte ein Musikrepertoire zusammengestellt, das alle Altersgruppen ansprach.

Der Sonntagmorgen begann nach langer durchfeierter Nacht vergleichsweise früh. Um 10 Uhr stand ein Zeltgottesdienst auf dem Programm, danach ein Frühschoppen und ein gemeinsames Mittagessen. Die schon traditionelle Erbsensuppe ist kein Geheimnis, ihre einzelnen Zutaten schon. Kreiert hatte die Erbsensuppe einst Kurt Sand, jetzt heißen die Köche Frank und Frank (Schulte und Wolters). Unverändert geblieben ist die Begeisterung für das leckere Mahl und die Veranstaltung insgesamt. häg