Viele fleißige Handwerker

dörverden - Viele Hände waren tätig und der vorweihnachtliche Einsatz sollte sich lohnen: Was Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Lehrerkollegium an der Oberschule Dörverden auf die Beine gestellt hatten, konnte sich sehen lassen. Der Besucherandrang auf dem Basar war so groß, dass Schulleiter Joachim Kruse ins Staunen geriet.

Es ist wieder Vorweihnachtszeit, das war in der Oberschule Dörverden nicht zu übersehen. Der Basar der Schule war mit schönen Dingen, darunter viele Geschenkideen, reich bestückt. Zierliche Betonfiguren standen an einem Stand in Reih und Glied nebeneinander, während es direkt daneben filigrane Bastelarbeiten aus Holz zu kaufen gab. An anderer Stelle wurden Meisenknödel als „dekorative Baumdekoration für draußen“ angeboten. Außerdem bereicherten Papiereulen, Sterne, Weihnachtskarten, Glaswindlichter, Lichtertüten oder kleine Weihnachtsmänner und Holzbäume das Angebot.

Eine weitere Attraktion war auch das Nikolaus-Trio, das kleine und große Leute mit Süßigkeiten beschenkte. An mehreren Tischen in der Mensa ging es außerdem äußerst kreativ zur Sache: Dort wurden Teelichter produziert, Modeschmuck hergestellt, Weihnachtskugeln bemalt, aus Keksen kleine Hexenhäuschen gebaut oder weihnachtliche Glitzersterne gebastelt. Dabei entstanden teils richtige kleine Kunstwerke, die sich auch bestens als Weihnachtsgabe eignen.

Lehrerin Nathalie Schmidtmeyer, die den Basar federführend organisiert hatte, freute sich, dass von Beginn an so richtig viel los war. „Der besondere Dank gilt allen Schülern, Eltern und Kollegen für das große Engagement, denn einiges ist auch zuhause hergestellt worden“, so Nathalie Schmidtmeyer. Auch dankte sie für die vielen Kuchenspenden, die ebenfalls zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben. Ein dickes Lob richtete sie außerdem an die Eltern ausländischer Schüler, die mit Spezialitäten aus ihren Herkunftsländern das üppige Angebot an Leckereien noch bereichert hatten. Insgesamt also eine gelungene Veranstaltung, die bei vielen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest vermutlich noch gesteigert hat, freuten sich die Organisatoren.

Der Erlös der Aktivitäten kommt den jeweiligen Klassenverbänden zugute. Sie bessern damit ihre Klassenkasse auf, um gemeinsame Aktivitäten finanziell zu bezuschussen. J nie