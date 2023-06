Viel Raum im Stadtrat für die Gleichstellung

Von: Christian Walter

Teilen

Eine lange Tagesordnung hatte der Stadtrat bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause abzuarbeiten. © Christian Walter

Eine lange Tagesordnung hatte der Rat der Stadt Achim bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause abzuarbeiten. Viel Raum nahm der Gleichstellungsbericht von Dr. Angelika Saupe ein. Weitere Themen waren etwa die anstehende Schöffenwahl, ein Straßenausbau und die Ausrüstung der Feuerwehr.

Es drohte ein langer Donnerstagabend zu werden, als in der Sitzung des Achimer Stadtrats nach einer guten Stunde eigens ein Wahlausschuss gebildet wurde, um die 67 Personen umfassenden Stimmzettel für die Vorschlagsliste der Schöffenwahl auszuzählen. Auf dieser mussten alle anwesenden 34 Ratsmitglieder bei jedem Namen ein Kreuz bei „Ja“oder „Nein“ setzen. Die Auszählung dauerte rund eine halbe Stunde, die Tagesordnung war erst bei Punkt elf von 28 angelangt, die Uhr im Ratssaal zeigte 20.36, als es weiterging. Ratsvorsitzende Ute Barth-Hajen fragte amüsiert nach Parlamentshäppchen angesichts der noch ausstehenden Punkte auf der Tagesordnung des höchsten politischen Gremiums der Stadt.

Doch dann ging alles ganz schnell. Ein Thema nach dem anderen wurde regelrecht durchgehechelt, die meisten ohne Wortmeldung einstimmig beschlossen und um kurz vor neun klappte Barth-Hajen das Kapitel des öffentlichen Teils zu.

Ausbau der Badener Straße Am Schraderberg beschlossen

Unter diesen im Sprint beschlossenen Punkten waren auch solche, die in vorberatenden Fachausschüssen ausgiebig mit anwesenden Anwohnern diskutiert worden waren, wie der von jenen abgelehnte erstmalige Ausbau des Sackgassenbereichs der Badener Straße Am Schraderberg. Die Anwohner halten den Ausbau für nicht notwendig und fürchten die hohe finanzielle Belastung durch die Erschließungsbeiträge (wir berichteten). Dieser Ausbau samt Kostenbeteiligung der Anwohner wurde nun im Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen. Wie der Vorplanung in den Sitzungsunterlagen zu entnehmen ist, erfolgt diese erstmalige Erschließung der Sackgasse auf einer Breite von maximal 4,30 Metern, also innerhalb der derzeit gegebenen Straßenbreite. In früheren Planungsphasen, die auf Bebauungsplänen aus den 70er-Jahren beruhten, war ein Ausbau auf bis zu 7,50 Metern angedacht gewesen. Das hätte bedeutet, von den anliegenden Grundstücken Flächen für den Straßenausbau abzuknapsen. Das ist also vom Tisch.

Die Beschlussvorlagen zu den geänderten Bebauungsplänen „Im Dorfe“, „Weserhafen Achim-Uesen“ und „Strohstiege“ nickte das Stadtparlament ebenso einstimmig ab wie die Anschaffung eines 120 000 Euro teuren Mehrzweckbootes für die Achimer Feuerwehr und die Ersatzbeschaffung von defekter persönlicher Schutzausrüstung der Feuerwehrleute.

Gleichstellungsbericht ein Schwerpunkt

Großen Raum nahm in der Stadtratssitzung der Gleichstellungsbericht für die Jahre 2020 bis 2022 ein, den Achims Gleichstellungsbeauftragte Dr. Angelika Saupe vorstellte. Sie gab einen Überblick zu Aktivitäten, Maßnahmen und Nachholbedarfen in Sachen Geschlechtersensibilität in Verwaltung und Politik anhand verschiedener Themenfelder, von Vereinbarkeit von Familie und Beruf über geschlechtersensible Verwaltungssprache, ausgewogenere politische Partizipation, Pädagogik – beginnend bei geschlechtsunabhängigem Spielzeug oder Büchern in Kitas – Gewaltschutz und Gesundheit, Integration sowie Wirtschaft, Kultur, Sport, Freizeit und Ehrenamt.

Bezüglich des Bereichs Wirtschaft erwähnte Saupe, dass mit Hilke von Mach-Eickhorst erst kürzlich die erste Frau zur Unternehmerin des Jahres 2022 gekürt wurde. Diese hatte im Rahmen der Auszeichnung auch selbst auf diese späte Würdigung der Leistung von Frauen in der Wirtschaft aufmerksam gemacht. Den Preis gibt es in Achim immerhin bereits seit 2007. „Bis 2022 sah es da düster aus“, formulierte es nun entsprechend Angelika Saupe. Bürgerinnen und Bürger seien ausdrücklich aufgerufen, für die prestigeträchtige Auszeichnung auch Frauen vorzuschlagen.

Bei Parität Nachholbedarf im Stadtparlament

Ein gutes Beispiel für Nachholbedarf in Sachen Gleichstellung ist auch das Gremium, in dessen Sitzung der Bericht vorgestellt wurde: Im Achimer Stadtrat sitzen derzeit – trotz Mentoring-Programmen und Maßnahmen zur Förderung der politischen Partizipation von Frauen – zehn Frauen zwischen 29 Männern. Rund ein Viertel statt der Hälfte ist „immer noch ein von Parität weit entferntes Verhältnis“, so Saupe, wobei es zwischen den Parteien große Unterschiede gibt, wie Christine Vornholt (Grüne) betonte. Ihre Fraktion sei mit 57 Prozent Frauen auf einem guten Weg. Insgesamt jedoch „kann man nur daran appellieren, dass in der Vorbereitung zu den nächsten Wahlen alle Motivation zusammengenommen wird, daran zu arbeiten und an dem Verhältnis etwas zu verbessern“, so der Aufruf der Gleichstellungsbeauftragten.

Quotierte Listen der Parteien seien „zumindest schon mal ein Schritt“ hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Politik, so Saupe in ihrer Antwort auf eine Nachfrage von Gero Hocker (FDP), der einen „Konflikt“ zwischen paritätischer Besetzung eines ganzen politischen Gremiums und dem Grundsatz freier, geheimer Wahlen sah. Gerichte hätten jedenfalls bereits mehrfach festgestellt, dass Paritätsgesetze auf Landesebene nicht umgesetzt werden dürften, weil sie dem Grundgesetz widersprächen. Grundsätzlich glaube Hocker allerdings, man sei sich einig, dass alle ein Interesse daran hätten, dass mehr Frauen sich engagierten. „Das Wahlrecht verbietet nicht, quotierte Listen aufzustellen“, bekräftigte Angelika Saupe nach dem Einwurf Hockers.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld spannte den Bogen weiter und machte auf das Problem aufmerksam, dass ganz unabhängig vom Geschlecht immer weniger Menschen bereit seien, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Das müsse man ebenfalls im Blick haben und Mentoring-Programme nicht nur für Frauen anbieten, um politisches Engagement generell zu stärken.

Gesamtgesellschaftlich sieht Angelika Saupe vor allem das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen, Gewalt gegen Frauen und paritätische Teilhabe von Frauen in Politik, Gremien und Führungsfunktionen als Bereiche mit besonderem Nachholbedarf. „Das soll zur Motivation für alle beitragen, sich mit Gleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen auseinanderzusetzen“, betonte Saupe in ihrem durch die politischen Vertreterinnen und Vertreter allseits gelobten Vortrag.

Wer von den 67 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Vorschlagsliste der anstehenden Schöffenwahl für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 übrigens wie viele Stimmen der Ratsleute bekommen hat, wollte um kurz nach halb 9 am Donnerstagabend keine Mehrheit mehr so genau wissen. Das Wahlergebnis wird im Protokoll der Sitzung bekannt gegeben. Über die finale Besetzung entscheiden laut dem Ersten Stadtrat Daniel Moos letztlich die Richter am Amtsgericht.

Von Christian Walter