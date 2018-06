Viel durchgemacht, viel gelacht

Familiäre Abiturentlassungsfeier im Gymnasium am Markt / Auch Gruß von Gronki

+ Feierliche Übergabe: Die Abiturienten erhalten eine Rose vom Schulverein und das Abschluss-Zeugnis von Rektor Dirk Stelling sowie den jeweiligen Tutoren. - Foto: Schmidt

ACHIM - „Viel Musik, Theater und Anekdoten kennzeichnen die Abiturentlassungsfeier am Achimer Gymnasium am Markt (Gamma) am Freitagmittag. Stolze Eltern, Geschwister und Lehrer freuen sich über erfolgreiche Absolventen.