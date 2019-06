Viel Applaus für musikalische Vielfalt beim Abi-Konzert

Die Abiband mit Gastmusiker Jonathan Kortjohann am Schlagzeug präsentierte zum Abschluss den Cato-Abisong 2019 „Stressed out“ in einer Konzertversion.

Achim – Das Abi-Konzert des Abschluss-Jahrgangs am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium ist ein fester Bestandteil der Abschiedsveranstaltungen der jeweiligen Absolventen. Am Donnerstagabend feierten Initiatoren und Gäste beeindruckende Darbietungen in der Schulaula.

Bereits mit Eintritt in die Oberstufe bilden die Schülerinnen und Schüler Arbeitsgruppen, sogenannte Komitees, zur Organisation und Bewältigung zahlreicher Veranstaltungen wie Abi-Ball, Chaos-Woche oder eben Abi-Konzert. Mit Unterstützung talentierter und engagierter Mitschüler gelang es Charlotte Richter, Lena Fischer und Jannik Woelki, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für Eltern, Geschwister, Freunde und Lehrer auf die Beine zu stellen.

Die Präsentation des diesjährigen Abisongs durch die eigens ins Leben gerufene Abiband und eine feierliche Spendenübergabe bildeten den Abschluss des Abends. Zunächst aber zeigten die Bühnenakteure, was musikalisch in ihnen steckt: Den Auftakt markierte die Abiband, mit Gast Jonathan Kortjohann am Schlagzeug, und dem Stück „Radioactive“ von Imagine Dragons.

Einen impulsiven und kraftvollen Auftritt zeigte anschließend die schuleigene Big Band unter Leitung von Daniel Meyer. Mit drei ausgewählten Popsongs begeisterten die Instrumentalisten hinter den charismatischen Sängerinnen Jolina Weichler und Lisa Schubnow das Publikum – für ihre Interpretationen von Bruno Mars (24K Magic), Adam Levine (Harder To Breathe) und der Ballade „Because Of You“ von Kelly Clarkson erntete die Big Band überwältigenden Applaus.

+ Musikalisch versiert und mit den kraftvollen Stimmen von Jolina Weichler und Lisa Schubnow lieferte die Big Band unter Leitung von Daniel Meyer einen Höhepunkt des Abends. © Schmidt

Vor der Pause trat der Musik-Leistungskurs vor die Zuschauer und bewies Mut mit „A Million Dreams“ und Michael Jacksons „Man In The Mirror“. Anschließend folgten zwei Beiträge des Schulorchesters unter Leitung von Christian Dehning sowie ein Poetry-Slam-Vortrag von Alex. Der Schüler mahnt in „Zweifel“ zu gesunder Skepsis gegenüber Nachrichten, die über die verschiedenen Medienkanäle verbreitet werden, und fordert Courage, Publiziertes zu hinterfragen.

Zum Finale lieferte die Abiband weitere Kostproben ihres Könnens sowie den Abi-Song „Stressed Out“ in einer Konzertversion von Twenty One Pilots vor überschaubarem Publikum. Nicht nur im Hinblick auf den Spendenertrag, der in der Pause eingesammelt und von Marion Zwilling vom Verein Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz dankend entgegengenommen wurde, wären mehr Besucher gut gewesen. Denn vor allem die musikalischen Beiträge hätten gefüllte Ränge verdient gehabt.