Verzweiflung über die Bürokratur

Von: Manfred Brodt

Energieverschwendung um ein Energiesparthermostat. © Brodt

Achim/Berlin – Journalisten sollten eher nicht über sich selbst schreiben, zumal auch sie gelegentlich zur Selbstverliebtheit neigen. Also nennen wir den Protagonisten wie einst Julius Cäsar in der dritten Person, Herrn B.

B. ereilt während eines Urlaubs der Hilferuf, sein Keller sei überflutet. Kein Drama, denkt er, das war nach so einem Jahrhundertregen immer wieder mal der Fall. Als er zurückkommt, stellt er fest, dass es mehr als eine große Wasserpfütze ist und scheppt und schepppt mit unzähligen gefüllten Eimern und sogar dem Schneeschieber die Wassermassen weg, was ihm, der mehr mit dem Kopf arbeitet, schwer fällt.

Geschafft, aber nach zwei Stunden ist der Keller schon wieder mit dieser Brühe gefüllt. Die Prozedur wiederholt sich einige Male, und so tippt Herr B., der als Handwerker zwei linke Hände hat, auf einen Wasserrohrbruch oder so etwas. Anscheinend und Gott sei Dank nicht in oberen Stockwerken seines Hauses.

Auf jeden Fall alarmiert er einen Fachbetrieb für Klempnerei, Sanitär und Heizung aus Uphusen in dessen Notdienst. Und der ruft prompt zurück und kommt auch schnell.

Der Handwerksmeister, Herr. H., watet durch die verschiedenen Kellerräume, sieht zwar Feuchtigkeit an Rohren und Wänden, aber keinen Wasserrohrbruch. Er ist genauso ratlos wie Herr B. Und dann noch die Frage zu einem kleinen verschlossenen Raum: „Was ist das für ein Raum?“ „Da ist die Heizung drin“, sagt B. und wird aufgefordert, die Tür zu öffnen und einen Blick in den Raum werfen zu lassen. Kaum geschehen, da entfährt es dem Experten: „Ganz klar. Das ist die Heizung.“ Der Wasserkessel ist implodiert oder explodiert, weiß B. auch nicht mehr so genau.

Ja aus der Heizung sprudelt munter das Wasser, und sie wird immer wieder mit frischem Wassernachschub versorgt.

Nun eine Reparatur der schon etwas betagten Heizung oder gleich eine neue? B. entscheidet sich sofort für eine neue, eine energiesparende Gasheizung mit Brennwertkessel. Wohlgemerkt: Vor Putins Krieg gegen die Ukraine.

Und wenn B. schon auf dem Energiespartripp ist, dann auch für neue Thermostate an allen Heizkörpern in den Zimmern, mit denen sich die Zimmertemperatur genau justieren lässt.

Meister H. sagt dem finanziell belasteten Herrn B. zum Trost, dafür gebe es im Rahmen eines Bundesprogramms zur Energieeinsparung und Energieeffizienz auch einen Bundeszuschuss von 300 Euro oder so. Immerhin.

So wird‘s gemacht. Und Herr B. stellt später beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (www.bafa.bund.de) einen „Antrag auf Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen nach den Richtlinien des Bundesministeriuns für Wirtschaft ud Klimaschutz zur Bundesförderung für effiziente Gebäude, Einzelmaßnahmen (BEG,EM)“. Muss man nicht verstehen, aber Herr B. versteht, dass er nun bald eine Menge Formulare auszufüllen hat. Immerhin hat er ja auch schon eine Vorgangsnummer bekommen, ein Teilerfolg.

Noch mehr Arbeit wird allerdings Meister H. vom Heizungs- und Sanitärfachbetreb abverlangt, denn er muss für B. eine Fachunternehmererklärung für Anlagen zur Wärmeerzeugung-Heizungstechnik“ anfertigen nicht nur mit Angaben zum Haus und zum erledigten Auftrag, sondern auch mit fast wissenschaftlichen Berechnungen, wie sich die neu eingebauten modernen Thermostate aufs Klima und den Energieverbrauch der Räume und des Hauses auswirken. Es soll ja schließlich letztlich das Weltklima gerettet werden. Meister H. hat das penibel gemacht.

Diese Ausarbeitung, die Rechnung mit 20 Positionen, Angaben zur Person, zum Haus, zum Datenschutz, zur Ehrlichkeit bei diesem Förderantrag und anderes füllt B. exakt in dem Online-Formular des Bundesamtes aus. Und dann wird es nach Eschborn in Hessen gesendet. Denkste!

Die mühevolle Arbeit lässt sich nicht übers World Wide Web senden. Na, dann wiederholt B. das Ganze halt nochmal und füllt von Anfang an das Ganze noch einmal aus und es geht wieder nicht raus. B. wiederholt alles noch fünfmal und das pro Tag drei Tage hintereinnder. Es klappt nicht.

Per Papier und Brief darf man den ganzen Formularsalat bei dem Amt nicht einreichen. Online wird verlangt. Herr B. schickt immerhin eine Mail nach Eschborn und schildert seine Nöte mit dem nutzlosen Ausfüllen und vergeblichem Senden. Und er bekommt sogar eine Antwort und Anleitungen, was er anzuklicken habe, wo er ein Häkchen zu machen habe und so weiter. Hat B. zwar schon zigmal so gemacht, aber vielleicht war ja ein Fehler dabei. Also macht er alles genau nach Anweisung noch einmal so drei Tage hintereinander, mit dem gleichen Erfolg.

Das berichtet B. wieder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und erhält als Antwort wieder nur diese Bedienungsanleitung und den Hinweis, das funktioniere nicht mit jedem Browser. Er müsse es mit Google Crome machen. Und auf keinen Fall mit einem Smartphone.

Alles geschah bisher ja auf einem Laptop. B. benutzt nun Google Crome und zur Sicherheit einen neuen fest installierten PC auf seiner vorübergehenden Arbeitsstelle. Wie immer: Ausfüllen paletti, Senden Fehlanzeige.

B. teilt nun in einer erneuten Mail dem Amt seine Verzweiflung mit, hängt alle gescannten Dokumente als Anhang an die Mail und fordert die Energiebürokraten auf, sich alles in den Anhängen zur Mail anzuschauen und das Geld zu überweisen.

Das machen die nicht und belehren B., nur über Ihr Onlineportal sei das möglich. Nach einem letzten Fehlversuch lassen sie B. wissen, jedes ausgefüllte Formular müsse zu hundert Prozent genau den Namen bekommen, den sie online vorgegeben haben.

Herr B. verzweifelt beim Zuschussantrag fürs Energiesparen. © fink

Wollen die das dem Bürger zustehende Geld möglichst nicht auszahlen? Jetzt reicht‘s B. endlich.

War nicht das ursprüngliche Thema Energieeinsparung und Energieeffizienz? Wieviel Energie ist bei dieser Antragstellung eigentlich verschwendet worden?

B. fühlt sich bei aller Wertschätzung vieler Engagierten im öffentlichen Dienst bestätigt: Wir leben in einer Bürokratur.

Er denkt, was müssen kleine Selbstständige im Corona-Lockdown empfunden haben, bei denen es nicht um 300 Euro, sondern um ganz andere Beträge ging und die so behandelt wurden? B. darf gar nicht aussprechen, was er gedacht hätte, wenn er in deren Haut gesteckt hätte.

So hat er sich nur seinen Frust von der Seele geschrieben.