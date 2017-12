Frau schlägt Räuber mit ihrem Regenschirm in die Flucht

Achim - Eine 83 Jahre alte Frau hat sich am Sonntagvormittag erfolgreich gegen einen Mann gewehrt, der ihr eine Tasche rauben wollte. Dafür schlug sie mit ihrem Regenschirm auf den Täter ein.

Der versuchte Diebstahl geschah gegen 10.09 Uhr an der Obernstraße, teilte die Polizei am Montag mit. Die 83-jährige Frau ging zu diesem Zeitpunkt durch die Achimer Fußgängerzone und schaute sich gerade die Auslagen im Schaufenster eines Einzelhandelsgeschäftes an, heißt es weiter. Plötzlich trat ein Mann von hinten an sie heran und versuchte ihr den mitgeführten Einkaufsbeutel zu entreißen.

Die Rentnerin konnte die Tasche festhalten und wehrte sich laut der Mitteillung der Beamten gegen den Täter, indem sie mit ihrem Regenschirm auf ihn einschlug. Die unbekannte Person ließ aufgrund der Gegenwehr von ihrem Vorhaben ab und flüchtete fußläufig in Richtung der Straße Am Schmiedeberg.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04202/9960 mit dem Polizeikommissariat Achim in Verbindung zu setzen.

kom

