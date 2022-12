„Verrückte und auch traurige Monate“

Erhard und Petra Dunker haben den aus der Ukraine geflüchteten Geschwistern Victory und Emmanuel Asyl gegeben. © Privat

Achim – Der Krieg in der Ukraine hat viele Folgen. Die aus Nigeria stammenden Geschwister Victory und Emmanuel, die ihr Vater zum Studium in das europäische Land geschickt hatte, flüchteten kurz nach dem Überfall Russlands auf den Nachbarn in Richtung Westen und fanden nach einer Odyssee durch den halben Kontinent Anfang März bei der Familie Dunker in Achim eine Bleibe (wir berichteten).

Gut ein halbes Jahr lebten sie dort. Victory ist inzwischen bei ihrer Familie in Abuja und ihr Bruder Emmanuel in Rotterdam.

„Die Eltern und auch die beiden Kinder selbst haben uns ganz, ganz liebe Briefe geschrieben und sich sehr bedankt für die Aufnahme bei uns“, erzählt Erhard Dunker auf Nachfrage. Er und seine Frau Petra, die als Kind in Nigeria gelebt hatte, wiederum sind „überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die Emmanuel und Victory und auch wir erfahren haben, sei es mit Klamotten, Naturalien oder Geldzuwendungen, sodass sie sich selber Schuhe kaufen oder zum Friseur gehen konnten oder dass wir für unsere Großfamilie Lebensmittel besorgen konnten“.

Seit der Ankunft der beiden Flüchtlinge am 7. März war die Bude voll bei den Dunkers. Denn neben zwei Söhnen des Ehepaars wohnte die meiste Zeit auch noch die mexikanische Austauschschülerin Paulina mit im Haus.

Victory (24), die in Ternopil Medizin studierte, um Kinderärztin zu werden, und Emmanuel (23), der in Ivano Frankiwsk Ingenieurswissenschaften für Öl und Gas studierte und vor seiner Bachelorprüfung stand, mussten die Ukraine Hals über Kopf verlassen. Die Universitäten hatten sie kurz nach Kriegsbeginn zur Flucht aufgefordert. Die Geschwister kamen nur mit der Kleidung auf ihrem Körper und einem kleinen Rucksack mit ihrem Laptop beziehungsweise Handy in Achim an.

Vom Krieg und der tagelangen Flucht zum Teil traumatisiert, lebten sich die Entwurzelten dennoch relativ schnell in der ungewohnten Umgebung ein. Sie seien sehr freundlich und hilfsbereit, lobten Petra und Erhard Dunker ihre Schützlinge. Und dank der ebenfalls schon erwachsenen beiden Söhne, der etwa gleichaltrigen Paulina sowie der zwei Hunde im Haushalt habe es „immer Gespräche, Ausflüge und abendliche Gesellschaftsspiele zur Ablenkung gegeben, um das Geschehene hoffentlich etwas abzumildern“.

Die „verrückten und auch traurigen Monate“ mit Victory und Emmanuel wurden nicht zuletzt von der Suche nach einem Ort für das weitere Studium geprägt. „Wir haben diverse Universitäten in Deutschland, aber auch England und Holland angeschrieben, um eine Lösung für sie zu finden“, berichtet das Ehepaar Dunker. Jedoch leider mmer mit negativem Ergebnis, da die Deutschkenntnisse der beiden nicht ausgereicht hätten oder die Gebühren für die Unis für sie unbezahlbar gewesen seien.

Doch es gab auch Lichtblicke. „In der Zwischenzeit hat eine liebe Bekannte zweimal die Woche mit ihnen privat Deutschunterricht gemacht und sie beide auch sonst in diverse private Aktivitäten integriert, sie dadurch auf andere Gedanken gebracht und uns damit wirklich sehr entlastet“, schildern Erhard und Petra Dunker.

Emmanuel habe sogar ein Praktikum bei der Sanitär- und Heizungstechnikfirma Lindhorst in Achim machen dürfen und später auch bei Keks-Freitag in Verden gejobbt. „Es stellte sich jedoch heraus, dass der Weg Deutsch zu lernen, um sich hier eine Zukunft aufzubauen, ein wirklich sehr schwieriger und zeitintensiver Weg ist und nicht für ein schnelles Ende des Studiums sorgt.“

Bruder und Schwester haben das dann online vom Domizil bei den Dunkers aus fortgesetzt. Unter für die Dozenten teilweise lebensgefährlichen Bedingungen, wie das Ehepaar weiß. „Mehrmals musste der Unterricht stundenweise ausgesetzt werden während die Lehrkräfte nach Bombenalarm sich in den Luftschutzkeller flüchten mussten.“ Jedoch hätten die beiden ihr Semester erfolgreich beenden können, Emmanuel sogar mit dem Bachelorabschluss.“

Der 23-Jährige reiste dennoch für kurze Zeit in die Ukraine, um Papiere erneuern zu lassen. „Gleichzeitig hat er für sich und seine Schwester von den Universitäten in den 500 Kilometer voneinander entfernten Städten Studienunterlagen besorgt, die diese trotz des Krieges nur gegen hohe Gebühr und persönlich auszuhändigen bereit waren.“ Alle zu Hause hätten sich um seine Sicherheit gesorgt und seien froh gewesen, dass er das unbeschadet überstanden hat.

Wieder zurück in Achim, zog es Emmanuel schon bald in die Niederlande. „Viele seiner Mitstudenten wären dort gelandet, sie würden alle arbeiten und außerdem käme er mit seinem Englisch dort besser weiter“, geben die Dunkers seine Gründe wieder. Seit September sei er nun in Rotterdam, wo er einen Job in der Qualitätssicherung gefunden habe. Doch der Nigerianer will Europa den Rücken kehren. „Emmanuel wartet auf ein Visum für Kanada, er hat in Vancouver eine Stelle als Ingenieur“, informiert Erhard Dunker über die jüngste Entwicklung.

Victory hatte nach seinen Angaben unterdessen versucht, sich über einen Agenten in eine Universität in Rumänien einzuschreiben, um ihr Medizinstudium zu beenden, da dort die Studiengebühren bezahlbar erscheinen. Mühselig habe sie erforderliche Papiere zusammengetragen. „So hat sie viele Tage wartend auf Nachrichten bei uns verbracht, gelähmt in Untätigkeit und sicherlich auch nicht glücklich.“ Leider habe ihr die Uni in Ternopil die entscheidende Unterschrift auf dem rumänischen Antragsformular verweigert.

Im Oktober, als Victorys Bruder schon in Rotterdam war, sahen sich die Dunkers zum Handeln gezwungen. „Wir haben mit ihrem Einverständnis einen Rückflug nach Nigeria gebucht.“ Auch von dort aus könne sie sich um einen Studienplatz in Rumänien bemühen. „Vor allem aber kann sie bei ihrer Familie in Abuja seelisch auftanken“, sagt Erhard Dunker. In einer dortigen Klinik, in der ihre Mutter als Krankenschwester arbeite, mache sie derzeit ein Praktikum.

Victory und Emmanuel haben ihr Asyl in Achim also verlassen, aber Familie Dunker hat mehr als nur Erinnerungen an das Geschwisterpaar. „Vor Kurzem sind hier sieben Pakete voll mit Sachen angekommen, geschickt von Victorys früherem Vermieter in der Ukraine“, berichtet Erhard Dunker. Die müssten wohl irgendwann an ein „endgültiges Ziel“ verschifft werden, überlegt er und ist sich mit seiner Frau einig: „Wir bleiben mit Victory und Emmanuel auf jeden Fall in Kontakt.“