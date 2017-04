Vermisste: Es gibt erste Hinweise

achim - Zwar fehlt trotz intensiver Suche weiterhin jede Spur von der Frau selber, die am Dienstagabend nach Angaben eines Landwirts etwa in Höhe des Marsch-Anna-Wegs in Achim-Uesen hilferufend die Weser hinab in Richtung Bremen trieb.

Die Polizei prüft aber jetzt Hinweise auf die Identität der vermutlich Ertrunkenen. Das war gestern auf Nachfrage zu erfahren. Keine Auskünfte gibt es vorerst darüber, ob eine offizielle Vermisstenanzeige vorliegt.

Unzweifelhaft ist jedoch, dass die Beobachtungen des Zeugen stimmten, der daraufhin einen Notruf abgesetzt hatte. - la