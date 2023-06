A27 wieder frei: Sperrung nach Tanklaster-Chaos aufgehoben

Von: Marvin Köhnken, Steffen Maas

Nach dem schweren Autounfall auf der A27 bei Achim ist die Autobahn seit Dienstagmorgen wieder frei. Ein Tanklaster war in ein Wohnmobil gekracht und umgekippt.

Update vom Dienstag, 20. Juni 2023, 07:40 Uhr: Die Autobahn 27 ist nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Tanklastwagen bei Achim seit Dienstagmorgen wieder befahrbar. Dies sagte eine Sprecherin der Polizei im Landkreis Vierden. Zuvor war der Lastwagen mit Flüssiglatex auf ein Wohnmobil aufgefahren und umgefallen. Dabei wurden sieben Menschen verletzt.

Schwerverletzte, Stau und Spezialfirma: Chaos auf der A27 bei Achim in Richtung Bremen ist beseitigt

Zwei von Ihnen wurden schwer verletzt, darunter auch der 53-Jährige Fahrer des Tanklastwagens. Der Laster kippte nach Polizeiangaben am Montag um und ein Teil des geladenen Latexes lief auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr band den Stoff zunächst chemisch ab. Um den Laster aufzurichten und zu bergen, sollte am Montagabend das Latex aus dem Tank gepumpt werden. Danach sollte die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden.

Der Schaden wurde auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Autofahrer wurden aufgefordert, das Gebiet zu umfahren. Am Montagnachmittag kam es nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Nord zu einem Stau auf sechs Kilometern Länge. (dpa)

Sperrung bis in die Nacht: Umgekippter Lkw sorgte für Chaos auf der A27

Erstmeldung vom Montag, 19. Juni 2023, 16:08 Uhr: Achim – Kurz vor Bremen ist es auf der Autobahn A27 am frühen Montagnachmittag, 19. Juni, gegen 13.30 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Tanklaster krachte aus am Mittwochnachmittag ungeklärter Ursache auf das Heck eines bremsenden Wohnmobils. Beim anschließenden Ausweichmanöver kollidierte der Lastwagen mit zwei weiteren Autos, ehe er kippte und auf der Seite zum Liegen kam.

Nach aktuellem Stand vom späten Mittwochnachmittag sind bei dem Unfall fünf Menschen leicht sowie der Fahrer des Lasters und eine weitere Person schwer verletzt worden. Der schwer verletzte Fahrer des Lastwagens ist laut Angaben der Polizei 53 Jahre alt. Bei den weiteren Verletzten handele es sich um zwei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 42 und 58 Jahren.

A27 bei Achim und Bremen mindestens noch bis in die Nacht gesperrt

Die A27 bei Achim wird voraussichtlich noch mindestens bis in die Nacht auf Dienstag in Richtung Bremen gesperrt sein. Laut einer Schätzung vom Nachmittag gingen die Einsatzkräfte von 23 Uhr aus. Der Tank des Sattelzuges war demnach beschädigt worden, sodass geladenes Flüssiglatex in geringer Menge auslief. Daraufhin wurde damit begonnen, das Latex aus dem Tank abzupumpen, bevor der quer auf der gesamten Fahrbahn liegende Sattelzug aufgerichtet werden kann. Anschließend soll die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden, hieß es am späten Nachmittag.

Der Tanklaster kippte nach der Kollision auf die Seite und begrub einen der gerammten Pkw unter sich. © Christian Butt

Vollsperrung der A27 bei Achim: Tanklaster kippt nach Kollision auf die Seite – viele Verletzte

Neben den sieben Verletzten aus Autos, Wohnmobil und Laster erwarteten die Einsatzkräfte auch erhebliche Sachschäden. Kräfte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Rettungskräfte, Feuerwehr und die Autobahnmeisterei sind zum Einsatz gerufen worden, um den Beteiligten zu helfen und die Folgen des Unfalls zu beseitigen.

Ein Wohnmobil wurde bei dem Unfall bei Achim schwer beschädigt. © Christian Butt

Die beteiligten Fahrzeuge sind nach ersten Information nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden dürfte bei mehreren zehntausend Euro liegen. Schon kurz nach dem Unfall bildete sich auf der A27 zwischen den Abfahrten Achim-Ost und Achim-Nord ein kilometerlanger Rückstau. Alle Verkehrsteilnehmer wurden dazu aufgefordert, das Gebiet weiträumig zu umfahren und beispielsweise die ausgeschilderte Umleitung U11 zu nutzen.