Verlässliche Betreuung bis 17 Uhr wackelt

Hortschließung wegen Ganztags-Grundschule: Protest der Uesener Elternschaft

+ Der Hort ist auf dem Schulgelände untergebracht. archivFoto: mix

Achim – „Die Eltern des Hortes wünschen eine verlässliche, gern auch hochwertige Betreuung ihrer Kinder bis 17 Uhr, und das von Montag bis Freitag und in den Ferien.“ Das macht die Elternvertretung des Hortes in Uesen jetzt in einer Stellungnahme an Verwaltung und Rat der Stadt Achim deutlich. Wie berichtet, soll der Hort aufgelöst werden, wenn im August die Ganztags-Grundschule mit ihren Nachmittagsangeboten vor Ort loslegt.