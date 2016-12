Bei Verkehrskontrolle Polizisten beleidigt

Achimer erhält Geldstrafe zur Bewährung

achim - Von Lisa Duncan. Eine Verkehrskontrolle missfiel einem 37-jährigen Achimer offenbar so sehr, dass er den Polizisten beleidigte. Das sah das Achimer Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Andreas Minge nach der gestrigen Verhandlung als erwiesen an.

„Geh’ doch nach Hause, du bist für mich ein kleines Kind“, soll der Angeklagte zu dem 40 Jahre alten Beamten des Polizeikommissariats Verden gesagt haben als dieser ihn im Juli 2016 gegen 23.30 Uhr an der Zeppelinstraße, auf Höhe der im Bau befindlichen Moschee, einer Kontrolle unterzog.

Aus Sicht des Angeklagten und dessen 37- und 43-jährigen Brüdern, die als Zeugen aussagten, stellte sich die Geschichte völlig anders dar. Er duze grundsätzlich keine ihm unbekannte Person, sagte der Angeklagte. Er will den Polizisten lediglich darauf hingewiesen haben, dass er mit seiner Verkehrskontrolle den nachfolgenden Verkehr aufhalte. Darauf habe der Gesetzeshüter ihm in herablassendem Ton geantwortet. Als Reaktion will der Beschuldigte gesagt haben, dass er nicht wie ein kleines Kind behandelt werden wolle. „Wenn er mich falsch verstanden hat, entschuldige ich mich, dadurch verliere ich nicht meine Ehre“, meinte der Angeklagte vor Gericht.

Der Staatsanwalt glaubte dem Polizisten, dem Angeklagten und dessen Brüdern nicht. „Ihre Aussagen wirken gesteuert und könnten abgesprochen sein“, meinte er. Dass der Angeklagte grundsätzlich keine fremde Person duze, sei falsch, denn noch während des Verfahrens habe er mehrfach das Gegenteil bewiesen. Strafschärfend berücksichtigte er eine Vorstrafe von 2014 wegen Körperverletzung und die kriminelle Energie, die damit verbunden ist, einen Polizisten (gegenüber einer Zivilperson) zu beleidigen. Als strafmildernd wertete er die Tatsache, dass es um keine besonders gravierende Beleidigung ging. Er plädierte für 20 Tagessätze à 7 Euro (140 Euro).

Richter Minge ließ Milde walten: „Ich will nicht unterstellen, dass Sie gelogen haben. Ich glaube aber, dass ihre Brüder erst später dazu kamen und dass zu dem Zeitpunkt schon alles vorbei war“, sagte er und verwarnte den Angeklagten mit einer Geldstrafe von 120 Euro auf Bewährung. Die Summe ist also nur dann zu zahlen, wenn er innerhalb der auf ein Jahr festgelegten Bewährungszeit keine weitere Straftat begeht. Um dem Angeklagten einen Denkzettel zu geben, erhält er eine Bewährungsauflage: Er soll 100 Euro Geldbuße zahlen und er trägt die Kosten des Verfahrens.