Verkehr verflüssigen statt verdrängen

Achim - Die Verkehrsinfrastruktur in einer wachsenden Stadt Achim genüge nicht den Anforderungen, stellte FDP-Fraktionsvorsitzender Hans Baum bei einem Pressegespräch fest. Den öffentlichen Personennahverkehr gelte es effizienter zu gestalten. Vor allem aber müssten die Bedingungen für den Individualverkehr „deutlich verbessert“ werden.

In diesem Zusammenhang übt Baum Kritik an Rat und Verwaltung. „Die Stadt darf nicht länger Verkehrsverdrängungspolitik machen, sondern muss Verkehrsverflüssigungspolitik betreiben“, sagt der Liberale. Aber was meint er damit?

Fahrbahn-Einengungen wie auf der Bergstraße überforderten schon jetzt manch einen Autofahrer, wie jüngste Unfälle zeigten. Sich autonom bewegende Fahrzeuge dürften damit erst recht ihre Probleme haben, äußert Baum mit Blick in die nahe automobile Zukunft. „Und bei Elektroautos mit ihrer begrenzten Reichweite sind wir doch über jeden gesparten Bremsvorgang froh.“

Bessere Abstimmung gefordert

Beim öffentlichen Personenverkehr müssten die Fahrpläne von Bussen und Bahnen besser aufeinander abgestimmt werden, fordert Baum. „Da kommt am Achimer Bahnhof ein Zug an, und im selben Moment fährt der Bürgerbus dort los, anstatt auf mögliche Fahrgäste zu warten“, habe er beobachtet. Auch kann der Freidemokrat nicht verstehen, dass die Stadt eine neue Haltestelle für den Bürgerbus am Alten Markt nahe des dortigen Kreisels trotz vorhandener Haltebucht erst im kommenden Jahr einrichten wolle.

Den von einem Verein mit rund 50 ehrenamtlichen Fahrern und Fahrerinnen betriebenen Linienverkehr, der vier Strecken von Badenermoor bis Uphusen umfasst, die mit zwei Wagen im 90-Minuten-Takt bedient werden, betrachtet Baum im Übrigen nicht als Erfolgsgeschichte. „30.000 Fahrgäste beim Bürgerbus 2016: Das bedeutet, jeder Achimer fährt gerade einmal pro Jahr mit – das ist nicht so furchtbar viel.“

Der meinungsfreudige Achimer FDP-Fraktions- und Parteichef benennt eine Alternative zum Bürgerbus: „Bei all dem Aufwand für dieses System könnte die Stadt den Leuten auch Gutscheine für Taxis spendieren.“ - mm

