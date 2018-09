Ortsausschuss: Der Verkehr macht Uesen zu schaffen

Die Sicherheit auf dem Schulweg war ein Thema in der Ausschusssitzung.

Achim - Von Sandra Bischoff. Der Verkehr ist das Thema, das den Menschen in Uesen am meisten auf der Seele brennt. Das wurde am Dienstag deutlich, als sich der Ortsausschuss im Ratssaal traf. Das „rücksichtlose Verhalten der Eltern“ kritisierten Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Christine Vornholt von den Grünen beim Tagesordnungspunkt „Schulwegsituation und die Wegführung zu den Kindertagesstätten in Uesen“.

Was sich auf dem kleinen Parkplatz an der Heinrich-Laakmann-Straße an Schultagen abspiele, ist laut Ditzfeld eine Katastrophe. „Nicht der Verkehr nach Thedinghausen ist eine Gefahr, sondern die Eltern, die dort rauf- oder runterfahren.“

Ihm zufolge gibt es immer mehr Eltern, die ihren Nachwuchs nicht nur bis an die Schultür, sondern „am besten noch in die Klassen bringen wollen“. Das sei für die Entwicklung der Kinder nicht gerade förderlich, schließlich sollten sie selbstständig werden. „Schule beginnt ab dem Tor“, so Ditzfeld und appellierte an die Eltern, den Schulexpress zu nutzen.

Diesen gibt es an allen sechs Achimer Grundschulen. An einer Art von Haltestellen treffen sich die Kinder, um gemeinsam den Schulweg anzutreten. „Manche Kommunen schließen morgens und mittags die Schulparkplätze, dann sind die Kinder gezwungen, an die Schulexpress-Haltestellen zu gehen.“

„Wir haben weder Drive-In-Kitas noch Drive-In-Schulen“

Christine Vornholt stimmte Ditzfelds Ausführungen zu: „Wir haben weder Drive-In-Kitas noch Drive-In-Schulen, ich finde das Verhalten der Eltern unverantwortlich.“ Ditzfeld nahm ihre Anregung auf, den Fußweg auf der Seite des Gasthauses „Zum Grünen Jäger“ auf Stolperfallen und Einschränkungen durch dichten Heckenbewuchs zu prüfen. Zurzeit benutzten die Grundschüler ihren Beobachtungen nach lediglich den Weg auf der Sparkassenseite.

Petra Geisler (SPD) zeigte sich indes erfreut darüber, dass die Kinder, die ihren Schulweg zu Fuß absolvierten, an der Kreuzung in Uesen „recht diszipliniert“ seien. „Was wir als Kommune nicht lösen können, ist das Einüben des Schulwegs, da sind die Eltern in der Pflicht.“

Auch die Zuhörer äußerten sich in der Fragestunde zum Thema Verkehr. So werde der Alpenweg nach Angaben eines Anwohners „immer stärker zugeparkt. Es wird jedes Mal schwieriger, aus der Ausfahrt herauszukommen“, sagte ein Betroffener. Das Problem sei durch die hintere Bebauung entstanden. Die Parkplätze reichten nicht aus, und die Autos stünden deshalb an der Straße.

Verkehr Richtung Langwedel nutzt Straße Am Osterfeld

Zudem entwickle sich die Straße Am Osterfeld immer mehr zur Umleitungsstrecke Richtung Langwedel. Christine Vornholt schlug vor, dem Vorbild anderer Städte zu folgen und eine wechselnde Einbahnstraßenregelung einzurichten. „Ich glaube nicht, dass die Leute sich daran halten“, sagte Ditzfeld und erinnerte an die Einbahnstraßenregelung an der Borsteler Landstraße wegen der Baustelle, die viele Autofahrer ignoriert hätten.

Als größeres Problem sah eine Anwohnerin den Lastwagenverkehr, der Am Osterfeld in den vergangenen Monaten extrem zugenommen habe. „Es fahren Tanklaster und 40-Tonner bei uns durch, man kommt nicht mehr weg, und schon gar nicht mehr auf die eigene Auffahrt, weil die Lastwagen keine Lücke lassen“, berichtete sie und regte an, ein Anlieger-frei-Schild aufzustellen. Ditzfeld versprach, die Idee zu prüfen.

Die Auslastung der Kindertagesstätten in Uesen war ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung, den Ditzfeld mit Blick auf die Geschäftsordnung nur knapp beantwortetete. „Es gibt keine freien Plätze, aber eine Warteliste“, sagte er und erklärte: „Ich werde hier nicht dem Sozialausschuss vorgreifen“. Allerdings sei der befürchtete große Ansturm auf die Plätze durch die neue Beitragsfreiheit weitestgehend ausgeblieben. „Es gibt dadurch keine großen Veränderungen.“