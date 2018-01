Verfolgungsfahrt der Autobahnpolizei Langwedel endet in Lunsen

Ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss

Achim - Beamte der Autobahnpolizei Langwedel wollten am Montagabend gegen 23.45 Uhr auf der L156 einen VW anhalten und kontrollieren. Anstatt dem Haltesignal der Polizei Folge zu leisten, gab der Fahrer in Höhe der Max-Planck-Straße allerdings plötzlich Gas und fuhr in Richtung Ueser Kreuzung.